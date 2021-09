Roberta Capua: “In tv ci sono persone che hanno fama senza meriti” Roberta Capua ha da poco concluso la sua esperienza come conduttrice de “La vita in diretta estate” accanto a Gianluca Semprini, che la regalato tante soddisfazioni personali e professionali. La conduttrice, però, si è espressa anche in maniera piuttosto critica sulla tv di oggi affermando che molti dei personaggi noti non abbiano in realtà i meriti per stare sul piccolo schermo.

A cura di Ilaria Costabile

Si è conclusa da qualche giorno l'avventura televisiva di Roberta Capua alla conduzione di "La vita in diretta estate", che ha chiuso i battenti il 10 settembre, per cedere il posto alla stagione autunnale condotta nuovamente da Alberto Matano. La conduttrice, in una recente intervista, ha parlato della televisione di oggi, diversa da quella di qualche anno fa di cui lei era pienamente protagonista e non ha avuto dubbi e remore nel dire che i personaggi presenti sul piccolo schermo spesse volte non avrebbero nemmeno la qualifica per esserci.

Il commento sulla tv di oggi

L'ex Miss Italia è una delle professioniste della televisione, cresciuta facendo programmi di intrattenimento, ma anche di infotainment dopo la consacrazione al concorso di bellezza che l'ha poi introdotta nel mondo dello spettacolo, ha poi lavorato tanto per arrivare in prima linea. Il suo, quindi, è il giudizio di chi conosce il mezzo televisivo: "La tv non è meritocratica? Confermo. Oggi in televisione ci sono tante persone che hanno fama e che non hanno il merito per stare in televisione, nel senso che spesso si presentano con la qualifica di ‘figli dei reality’, ‘figli dei social network’.”

L'esperienza a "La vita in diretta estate"

Nonostante ciò, però, la sua esperienza nel pomeriggio di Rai1 con Gianluca Semprini è stata decisamente positiva. La coppia al timone della trasmissione è riuscita a trovare un perfetto equilibrio tra informazione e intrattenimento, ma soprattutto sono riusciti a trovare l'uno nell'altra il supporto necessario per sostenere una diretta giornaliera e impegnativa, come racconta proprio Roberta Capua: "È stato una scoperta giorno dopo giorno, abbiamo capito subito che c’era del feeling e piano piano abbiamo costruito quell’intesa personale e professionale che, dal mio punto di vista, ha funzionato. Mi ha aiutata tantissimo. Sono felice di aver trovato un amico oltre che un fedele compagno di lavoro."