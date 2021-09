Rivelano il vip misterioso, Bianca Guaccero si arrabbia a Detto Fatto: “Cosa ca… state facendo?” Puntata di “Detto Fatto” con imprevisto quella del 21 settembre. Un errore della regia ha svelato prima del tempo il personaggio annunciato come “misterioso” poco prima dalla conduttrice Bianca Guaccero, che si arrabbia: “Ma cosa ca… state facendo?”. Si trattava di Raul Cremona, in studio per presentare “Voglio essere un mago”.

Puntata con imprevisto, quella del 21 settembre di Detto Fatto. Come rilevato dal puntualissimo Marco Salaris – in arte See Lallero – un errore della regia ha svelato prima del tempo il personaggio annunciato come "misterioso" poco prima dalla conduttrice Bianca Guaccero. Si trattava di Raul Cremona e la sua presenza nel programma del pomeriggio di Rai2 era in relazione alla prima puntata di Voglio essere un mago, show partito ieri sempre su Rai2.

Cosa è successo a Detto Fatto

Questo è stato lo scenario, ieri pomeriggio. La regia di Detto Fatto, come anticipato, ha mandato in onda una clip che ha svelato tutto, rovinando quindi la sorpresa ai telespettatori. Bianca Guaccero si è arrabbiata: "Ma cosa ca… state facendo?". Poi l'ha presa con filosofia e ha dichiarato:

La nostra regia ha spoilerato in anticipo non solo la tua identità ma anche un progetto importante che parte questa sera su Rai2.

Si parlava appunto del programma "Voglio essere un mago" dove Raul Cremona sarà il "magister", colui che guiderà i ragazzi nei trucchi di magia.

Voglio essere un mago, la prima puntata

"Voglio essere un mago" mette in competizione dodici ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Sono loro i protagonisti di “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent andato in onda per la prima volta ieri sera su Rai2. Raul Cremona ha il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi. Come nel magico mondo di Harry Potter, anche in questo reality c'è una divisione in casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. Lo scenario è quello fantastico di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese.