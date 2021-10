Ritiro Al Bano da Ballando con le stelle: cos’ha Oxana Lebedew al piede e perché deve fermarsi La ballerina professionista di Ballando con le stelle 2021 ha avuto un infortunio appena iniziato il programma. Oxana Lebedew aveva già lamentato il problema al piede, più precisamente una frattura al metatarso, che la costringe a ballare ogni volta con una graffa per contenere il danno. “Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale” aveva già precisato Milly Carlucci, che ha appoggiato la scelta di Al Bano di ritirarsi, almeno finché la compagna di ballo non riuscirà a recuperare quel minimo da consentirle di tornare in pista.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La ballerina professionista di Ballando con le stelle 2021 ha avuto un infortunio appena iniziato il programma. Oxana Lebedew aveva già lamentato il problema al piede, più precisamente una frattura al metatarso, che la costringe a ballare ogni volta con una graffa per contenere il danno. "Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale" aveva già precisato Milly Carlucci, che ha appoggiato la scelta di Al Bano di ritirarsi, almeno finché la compagna di ballo non riuscirà a recuperare quel minimo da consentirle di tornare in pista. "Mi ritiro e lo faccio per lei, perché voglio che si riprenda e non rischi. La salute è importante" ha dichiarato Al Bano, convinto di volersi fare da parte affinché la ballerina possa fare il suo percorso terapeutico, che dovrebbe risolversi in qualche settimana.

La foto con il piede fasciato su Instagram

Dalla foto condivisa da Oxana Lebedew sul suo profilo Instagram è facilmente visibile la fasciatura al piede sinistro. La coppia, raggiunto il centro del palco, ha spiegato di non sentirsi preparata ad affrontare le sfide in questo modo e la ballerina, in particolare, ha precisato che vorrebbe mostrarsi nella danza al massimo delle sue possibilità, non così. Qualche giorno prima, durante il programma La Vita in Diretta con Alberto Matano, anche lui giurato di Ballando, Milly Carlucci si era espressa sull'infortunio già in modo molto sconfortante, proponendo un cambio di insegnante ad Al Bano, che però ha voluto continuare la sua corsa così come era entrato: "Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante".