Ballando con le stelle 2021: Al Bano vince la terza puntata, ma si ritira: la classifica aggiornata

Al Bano Carrusi e Oxana Lebedew sono la coppia vincitrice della terza puntata di Ballando con le stelle 2021. Grazie al voto del pubblico il cantante si è infatti aggiudicato il primo posto in classifica delle 11 coppie di concorrenti in gara, mentre il tesoretto conquistato grazie all'edizione di Cristiano Malgioglio ballerino per una notte è andato a Sabrina Salerno che ha entusiasmato la giuria con la sua performance in coppia con Samuel Peron. La miglior esibizione è stato l'elegantissimo valzer ballato da Al Bano e Oxana in abito bianco, terminato con un momento canoro di Al Bano che ha cantato a cappella una strofa del suo brano È la mia vita. Al momento della classifica tuttavia, quando Fabio Galante e Memo Remigi finiscono allo spareggio, Al Bano annuncia: "Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, se no rischia di perdersi una brillante carriera, mi prendo la responsabilità di andarmene per te". La coppia si ritira temporaneamente dalla gara, impedendo che gli altri due concorrenti debbano sottoporti allo spareggio per l'eliminazione. Al Bano promette di tornare non appena Oxana sarà guarita dal suo infortunio.

La classifica finale della 3 puntata: le pagelle dei giudici e il voto del pubblico

La classifica finale della terza puntata ha compreso, come di consueto, i voti della giuria, ai quali si sono aggiunti i voti del pubblico a casa che ha espresso le sue preferenze via social, tramite i profili ufficiali di Ballando con le stelle. La classifica finale ha premiato inoltre con un tesoretto la coppia ritenuta più meritevole dalla giuria.