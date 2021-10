Ballando con le stelle, Al Bano balla con Oxana Lebedew nonostante l’infortunio: “È la mia roccia” Al Bano, pur non avendo grandi doti da ballerino, ha dimostrato una grande presenza scenica su un palco, quello di Ballando, che è al lui familiare, tanto che al termine della performance si è piegato a baciarlo: “Lo conosco da oltre 50 anni questo palcoscenico”. La coppia si è esibita sulle note di Nel sole nonostante l’infortunio al metatarso che ha colpito la sua ballerina Oxana Lebedew durante le prove: “Ballare con lui è un onore”.

A cura di Giulia Turco

Al Bano è uno dei concorrenti più attesi di questa edizione di Ballando con le stelle 2021. Dopo un lungo corteggiamento, Milly Carlucci è riuscita a convincere il cantante a partecipare al suo show ballerino di Rai 1. Nonostante l'infortunio della ballerina Oxana Lebedew, la coppia si è esibita con una performance strepitosa che ha convinto la giuria che li ha premiati con un ottimo punteggio. "Al Bano è la mia roccia", afferma la ballerina al termine della coreografia, "ballare con lui è un onore".

La performance di Al Bano a Ballando con le stelle

Al Bano, pur non avendo grandi doti da ballerino, ha dimostrato una grande presenza scenica su un palco, quello di Ballando, che è al lui familiare, tanto che al termine della performance si è piegato a baciarlo: "Lo conosco da oltre 50 anni questo palcoscenico". La coppia si è esibita sulle note di Nel sole e Al Bano non ha potuto fare a meno di intonare qualche nota del suo brano tra un passo di danza e l'altro. Al momento dei voti, Carolyn Smith ha detto di loro: "Riempiono la scena anche con una scarpa sì e una no", con riferimento al tutore della ballerina che ha danzato con indosso con un tutore. Guillermo Mariotto, pur entusiasta della coreografia, ha dato un inaspettato zero ai ballerini. Albano non l'ha presa bene e ha replicato riprendendo la scena e intonando la sua canzone. "L’ho inseguito negli sale d’attese degli aeroporti!", ha scherzato Milly Carlucci.

L'infortunio di Oxana Lebedew

Pochi giorni prima, nel corso di un video trasmesso a La Vita in Diretta, Milly Carlucci aveva anticipato l'infortunio della ballerina di Al Bano: "Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio a un metatarso", aveva spiegato la conduttrice. "Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante". Al Bano ha accettato la sfida con grande entusiasmo.