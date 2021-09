Rita Pavone sulla lite in tv con Anna Tatangelo: “Si è risentita, non ci siamo mai chiarite” Rita Pavone è tornata a parlare della lite in tv con Anna Tatangelo. Le due cantanti furono protagoniste di un battibecco nel corso di una puntata di All together now. Pavone ha fatto sapere che da allora non hanno mai avuto un chiarimento e ha aggiunto: “Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”.

A cura di Daniela Seclì

Rita Pavone e Anna Tatangelo, nei mesi scorsi, sono state protagoniste di una lite in tv. Il battibecco è avvenuto nel programma All together now. Rita Pavone, davanti a due coniugi che si esibivano in coppia, aveva suggerito loro di prendere strade separate. Quando Anna Tatangelo ha detto di non essere d'accordo con lei, Rita Pavone ha replicato: "Parlo con la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia…". E così, si è scatenato un diverbio. In queste ore, Rita Pavone è tornata con la mente all'accaduto.

Rita Pavone e Anna Tatangelo: i rapporti dopo il diverbio

Rita Pavone ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio. La cantante ha spiegato che tra lei e Anna Tatangelo non c'è mai stato un chiarimento dopo quella lite. In realtà, Pavone ritiene di non avere nulla da chiarire, dato che la sua è stata una battuta a cui ha corrisposto una reazione impulsiva:

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”

La lite tra Anna Tatangelo e Rita Pavone

All'epoca, Anna Tatangelo rispose per le rime a Rita Pavone. La cantante, infatti, evidenziò che con Gigi D'Alessio aveva cantato una sola canzone e dunque, non poteva essere etichettata come un'artista abituata a cantare in coppia. Le sue parole, cariche di disappunto, furono: