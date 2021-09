Riparte il daytime di Rai1, confermati tutti i conduttori da Antonella Clerici ad Alberto Matano A partire dal 13 settembre riparte il daytime di Rai1, con tutti programmi che prima dell’estate hanno accompagnato il pubblico italiano. Confermati quest’anno tutti i conduttori delle principali trasmissioni del mattino da Monica Giandotti e Marco Frittella per “Uno Mattina” ad Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno” e infine Alberto Matano con “La vita in diretta”.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 13 settembre ripartono i programmi del day time di Rai1 e, quest'anno, sono stati riconfermati tutti i volti che nella scorsa stagione televisiva hanno accompagnato il pubblico italiano nell'informazione e nell'intrattenimento a partire dalle prime ore del mattino.

Ritornano i conduttori della scorsa stagione

Come confermato da Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia del servizio pubblico, torneranno giornalisti e conduttori che hanno garantito un seguito costante e crescente delle trasmissioni che, da sempre, riempiono la fascia del cosiddetto daytime. Si parte, quindi, con Monica Giandotti e Marco Frittella di nuovo insieme al timone di Uno Mattina, il programma di informazione in onda a partire dalle 6:45. A seguire, poi, ritorna Eleonora Daniele con il suo "Storie italiane", trasmissione di approfondimento ormai cardine della mattinata di Rai1, che si alleggerisce con l'arrivo di "È sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici. A seguire, dopo l'edizione del Tg1, dalle ore 14 ci sarà nuovamente Serena Bortone con il suo "Oggi è un altro giorno" che ha regalato molte soddisfazioni in termini di ascolti, per poi concludere il pomeriggio con "La vita in diretta" affidata ancora una volta ad Alberto Matano, dimostratosi un ottimo conduttore mantenendo il piglio giornalistico.

Le parole del direttore di Rai1

A sostenere con forza l'inizio di questa nuova stagione televisiva è Stefano Coletta, il direttore di Rai1, infatti, ha dichiarato qual è la linea adottata dai programmi che andranno in onda nel daytime, decisamente più incentrati sull'informazione e l'approfondimento, ma senza tralasciare uno spazio anche a una modalità di intrattenimento più rigorosa e sobria: