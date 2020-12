Report torna ad occuparsi della Campania, affrontando la gestione dell'emergenza Covid e le carenze emerse nell'affrontare la situazione da parte del presidente De Luca. Attraverso un'inchiesta dal titolo "Tutti gli uomini del presidente", si racconta la campagna elettorale del presidente, che ha vinto soprattutto per la capacità di aver restituito una percezione di grande successo nella gestione della prima ondata.

La puntata di Report del 21 dicembre

L’indagine siero-epidemiologica condotta dall’Istat ha dimostrato però che tutto il centro sud è stato graziato dal virus per via dei provvedimenti di lockdown. Con la seconda ondata molti nodi sono venuti al pettine ed è emerso che gli ospedali campani si sono trovati completamente impreparati, come hanno dimostrato i servizi di Fanpage.it sugli ospedali modaluari che verranno mostrati nell'ambito dell'inchiesta di Report in onda il 21 dicembre. Addirittura il San Giovanni Bosco, un ospedale di Napoli che doveva essere completamente dedicato a Covid-19, è stato chiuso per lavori fino al 5 novembre.

L'inchiesta sul piano pandemico dell'Oms per l'Italia

La puntata di Report non sarà dedicata esclusivamente alle realtà particolari in Italia, ma darà seguito all'inchiesta partita nelle scorse puntate rispetto ai misteri che circondano l’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare sul mancato aggiornamento del piano pandemico nel nostro Paese. Attraverso alcuni documenti acquisiti da Report, in particolare una mail inedita, si appura che Tedros, il direttore generale dell’Oms, fosse a conoscenza già alla fine di maggio della censura riguardo alla gestione italiana della pandemia. Durante la puntata verrà poi trasmessa un’intervista a Francesco Zambon, accusato dai vertici dell’Organizzazione e da Ranieri Guerra (adesso al centro delle polemiche) di aver redatto un report pieno di inesattezze.