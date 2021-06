Report non si ferma e andrà in onda anche d'estate. Ne dà notizia lo stesso Sigfrido Ranucci sui social, annunciando che, nonostante l'ultima puntata dello scorso lunedì, il programma di inchieste di Rai3 continuerà ad andare in onda tutti i lunedì anche nel periodo estivo, a partire dal 21 giugno. Lo farà con la riproposizione di alcune inchieste andate in onda nel corso di questa lunga stagione televisiva, durante la quale Report si è alternato solo per alcune settimane con PresaDiretta, tenendo il pallino del gioco nella serata del lunedì. Queste le parole di Ranucci su Facebook:

Torneremo a farvi compagnia già da lunedì prossimo, riproponendo alcune vecchie puntate. La prima sarà una meravigliosa inchiesta sulle bevande, la lotta dell'acqua, della Coca Cola tanto di attualità dopo che Cristiano Ronaldo l'ha scansata. Poi le bevande al cioccolato e il prosecco. Con le inchieste di Giuliano Marrucci, Claudia Di Pasquale,Emanuele Bellano e Bernardo Iovene.

La rinascita di Report

L'ultimo biennio è stato fondamentale per la rifondazione di Report. Il programma veniva da stagioni complesse, che avevano risentito del cambio di guardia, con l'addio di Milena Gabanelli e il passaggio di testimone proprio a Ranucci il quale, pur facendo parte del nucleo storico, aveva bisogno di un fisiologico periodo di adattamento per far sì che il pubblico accostasse il suo volto a quello del programma. Cosa che è avvenuta, come lui stesso aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it.

Ascolti record per Ranucci e i suoi

Con l'arrivo del Covid sembra esserci stata una svolta. Varie inchieste hanno permesso a Report di raccontare i problemi di gestione della pandemia in Italia, avventurandosi in territori che hanno spesso portato a querele e tentativi di delegittimazione da parte di chi era al centro delle inchieste. L'annata 2020-2021 è proseguita nella stessa direzione, con risultati di ascolti che hanno confermato un enorme seguito di pubblico. Spesso Report ha superato i 2 milioni di telespettatori al lunedì sera, assicurandosi un'ampia fetta di fedeli telespettatori.