Raya e l'ultimo drago, il cinquantanovesimo film classico Disney, è finalmente disponibile sulla piattaforma Disney+ per tutti gli abbonati. L'ultima grande avventura d'animazione è incentrata in un mondo distopico, un futuro immaginario che si ispira a tutte le culture del sud-est asiatico. Inizialmente previsto al cinema, il film è stato poi reso disponibile per la piattaforma Disney+ con solo accesso "vip" (come in questo momento è disponibile "Crudelia)". Da oggi, venerdì 4 giugno, è finalmente disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma: ecco perché è il film ideale da guardare per tutti i possessori di un abbonamento Disney+.

La trama di Raya e l'ultimo drago

Siamo a Kumandra, terra immaginaria creata da draghi e divisa tra cinque clan di umani. Un tempo vivevano tutti in armonia, con l'avvento di mostri chiamati "Druun" arrivò la fine dei draghi che si sacrificarono lasciando un solo drago come guardiano di Kumandra. Dopo cinquecento anni, il ritorno dei Druun porta all'uccisione del sovrano delle Terre del Cuore, Bajong. Il re lascia un figlio, Little Jong e una figlia, Raya appunto. Inizia così il suo viaggio alla ricerca dell'ultimo drago per salvare il mondo. Il film si ispira alle culture del sud-est asiatico, in particolare: Cambogia, Vietnam, Filippine, Laos, Indonesia, Thailandia e Birmania. Questi paesi sono stati visitati dal team di produzione e sono stati l'ispirazione per l'ambientazione delle animazioni.

Il cast del film

Il cast del film originale: la voce di Raya è di Kelly Marie Tran, la voce di Sisu è di Awkwafina, la voce di Namaari è di Gemma Chan, la voce di Virana è di Sandra Oh, la voce di Tong è di Benedict Wong. Nella versione italiana ci sono le voci di Veronica Puccio per Raya, Alessia Amendola per Sisu, Luisa Ranieri per Virana, Paolo Calabresi per Tong, Vittoria Schisano per il Generale Atitaya.