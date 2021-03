Raoul Casadei ricoverato per Covid, contagiati altri membri della famiglia

Raoul Casadei è stato ricoverato a Cesena per Covid. Il Re del liscio, così come è stato soprannominato, è stato portato in ospedale su consiglio dei medici che hanno riscontrato una polmonite, anche se al momento le sue condizioni non sembrano essere gravi. A dare l’annuncio è sua figlia Carolina, la quale ha dichiarato che tutta la famiglia ha contratto il virus.