Dopo sole due puntate, Rai2 ha deciso di sospendere Seconda Linea, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. A darne conferma è il direttore di rete Ludovico di Meo, che ha spiegato, nonostante i numeri decisamente bassi delle prime due puntate, di fermare il programma non per ragioni di consenso di pubblico: "La scelta non dipende dagli ascolti, perché sperimentare resta un diritto, ma dal fatto che il programma non ha corrisposto completamente all'impianto editoriale immaginato all'inizio".

Di Meo ha quindi aggiunto che "il programma va ripensato per ripartire il prima possibile", senza tuttavia sbilanciarsi sulla data di ritorno della trasmissione, la collocazione specifica, né tantomeno la conduzione: "Ci vedremo e ne parleremo insieme […] Nelle prossime settimane potremo dare una risposta più precisa". Di Meo ha una certezza, ovvero quella di voler proseguire con un progetto di informazione nella popolatissima prima serata del giovedì: "E' una fossa dei leoni, ma vogliamo restare lì, in questa arena complicata, provando a offrire un modello informativo un po' diverso". Nel frattempo per compensare l'assenza di Seconda linea, Rai2 si affiderà alla serialità.

L'avventura di Seconda Linea si chiude quindi in largo anticipo, il nome del programmo è ispirato al rugby dove coloro che giocano in questa posizione hanno il compito di tenere compatta la mischia e saltare per accaparrarsi il pallone. La sfida della prima serata di Rai2 non era certamente facile, ma il programma ha avuto difficoltà sin dalla prima puntata, nonostante ospiti come Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli, Max Giusti, Francesco Acquaroli, Luigi de Magistris, Teresa Colombo e Piergiorgio Odifreddi. Nel cast del programma anche alcuni ospiti fissi, da Pietrangelo Buttafuoco, ai giornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, dall’influencer Nicole Rossi (che abbiamo visto ne “Il Collegio” di Rai2 e come vincitrice di “Pechino Express 2020”) a Umberto Broccoli.