L’attesa conferenza stampa di Giuseppe Conte per la presentazione del nuovo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri con le nuove misure di sicurezza previste per Natale 2020 interrompe la puntata di The Voice Senior su Rai1. La semifinale del talent show condotto da Antonella Clerici andrà in onda più tardi per lasciare spazio alla diretta da Palazzo Chigi. Canale5, invece, mantiene in onda la prevista puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show non è stato interrotto per fare spazio alla diretta di Conte, seguita per Mediaset da Stasera Italia in onda su Rete4 con la conduzione di Barbara Palombelli.

Gli ascolti della semifinale di The Voice Senior

Una scelta, quella di Rai1, che potrebbe far sorridere i già ottimi ascolti di The Voice Senior. La semifinale andrà in onda regolarmente dopo la diretta di Giuseppe Conte potendo godere di un traino fortissimo. Sono milioni gli spettatori che scelgono di seguire in tv le conferenze stampa da Palazzo Chigi, una parte dei quali resterà su Rai1 una volta che la diretta del premier sarà terminata.

Gli ascolti delle conferenze di Giuseppe Conte

Sono altissimi gli ascolti televisivi registrati nel corso degli ultimi mesi durante le conferenze stampa in diretta di Giuseppe Conte. Volendo considerare solo i numeri prodotti dalle varie reti ammiraglia, da La7 e dalle tv tematiche (SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24), la conferenza stampa ha prodotto circa 18,5 milioni di spettatori con il 64,2% di share. Precedentemente, il 18 ottobre 2020, ’Edizione Straordinaria del Tg1 con la Conferenza Stampa del premier era stata seguita da 7.418.000 spettatori con il 26.7% di share. A fine aprile, nel pieno della prima ondata, Conte era intervenuto da Palazzo Chigi per annunciare le misure di sicurezza introdotte in Italia a partire dal 4 maggio. La diretta della conferenza stampa trasmessa dall’edizione serale del Tg1 era stata seguita da 10.674.000 spettatori pari al 35.3% di share.