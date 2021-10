Rai1 è la rete più vista, boom di ascolti per Piazzapulita con l’inchiesta di Fanpage.it Con la fiction Fino all’ultimo battito Rai1 è la rete più vista della serata. Ancora più giù Star in the stars di Ilary Blasi, mentre cresce Piazzapulita di Corrado Formigli, che conquista oltre 2 punti di share e supera il milione di spettatori, prevalendo sulla concorrenza di Rete 4 con Dritto e Rovescio.

A cura di Andrea Parrella

Quella di Giovedì 30 settembre è una prima serata televisiva che ci consegna conferme e sorprese. La prima è il successo di Rai1 con Fino all'ultimo battito, fiction che ha con la seconda puntata ha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% di share. Numeri che consentono alla rete ammiraglia Rai di essere quella più vista della serata, ma che sembrano al contempo lontani dai grandi successi della fiction di prima serata.

Anche i numeri di Star in the stars su Canale 5 sono la conferma di un programma che fatica a trovare la sua dimensione. La terza puntata dello show di Ilary Blasi si ferma a 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share, ancora in calo rispetto alla scorsa settimana. Il ridimensionamento del programma di prima serata, che durerà meno del previsto, è un segnale chiaro dell'andamento del progetto.

La sorpresa è quella di Piazzapulita, che dà largo spazio all'inchiesta di Fanpage.it "Lobby nera" interessando 1.042.000 spettatori con uno share del 6.6%, con una crescita significativa rispetto alla settimana precedente. Per il talk show condotto da Corrado Formigli questo risultato significa anche vittoria contro il competitor diretto, Dritto e Rovescio su Rete 4, che totalizza un ascolto medio di 853.000 spettatori con il 5.6% di share.

Su Rai3 è andata in onda la seconda puntata di Lui è Peggio di Me, show con Giorgio Panariello e Marco Giallini, che forse continua a pagare il fatto di andasre in onda in una serata complessa. Il programma si ferma a 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rai2 il film Con Air ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8%). Con l’incontro di Europa League Lazio – Lokomotiv Mosca Tv8 segna 855.000 spettatori con il 3.9%, mentre sul Nove l’esordio della quinta edizione de Il Contadino Cerca Moglie che ha raccolto 488.000 spettatori con il 2.3%. Su Sky Uno/+1 e on demand, la terza puntata di X Factor ha totalizzato 754.402 telespettatori medi con 2.81% di share.