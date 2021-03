La nuova vita professionale di Raffaella Fico inizia dalla radio. La ex compagna di Mario Balotelli riparte da Radio Marte, una delle radio private campane più seguite, con un programma on-air ogni sabato, dal 27 marzo per 8 settimane, dalle 9 alle 12. È "La paranza del sabato", condotto in coppia con una voce storica dell'emittente, Gaetano Gaudiero. Le frequenze per ascoltare il programma in radio (dalla Campania): 95.6 e in tv al canale 655 del digitale terrestre (Campania).

Le parole di Raffaella Fico

Con queste parole, Raffaella Fico ha commentato questa nuova svolta professionale: "Voglio farmi conoscere meglio e soprattutto: voglio farmi conoscere, finalmente. Voglio raccontarmi per quello che sono veramente. Una donna come ce ne sono milioni in Italia e che spesso vengono tritate da pregiudizi e superficiali conclusioni". Il programma spazia tra vita quotidiana e musica, tra tutte quella che predilige di più, il reggaeton. Si parlerà anche di sentimenti e segreti nel rapporto tra uomini e donne. Un evento radiofonico in piena regola, considerata l'assoluta novità di un progetto del genere. Raffaella Fico promette di trattare questa nuova sfida con la leggerezza che la contraddistingue: "In questo momento storico è fondamentale recuperare quella serenità fatta di risate scatenate anche solo da una battuta banale".

Una nuova vita professionale

Un debutto inatteso per Raffaella Fico, che era ferma in attesa da un po'. La modella di Cercola è stata opinionista a Storie Italiane nel 2019 e mancava dalla stagione 2015-2016 in un programma tv: era il Grand Hotel Chiambretti. Cinema, sit-com e persino musica, ma in quanto alla radio si tratta di un esordio assoluto. Il gossip si può mettere alle spalle, l'appuntamento con la nuova vita di Raffaella Fico è quindi per sabato mattina, dalle 9 alle 12 su Radio Marte.