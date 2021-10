Raffaella Fico: “Con Mario Balotelli siamo come fratelli, ma Piero è un amore totalizzante” Raffaella Fico nel salotto di Verissimo si racconta dopo la sua seconda esperienza al GFVip. A casa ad aspettarla, il fidanzato Piero Neri che non vedeva l’ora di riabbracciarla: “Sono molto innamorata, ma per figli e matrimonio è ancora presto”. Con Mario Balotelli dopo anni turbolenti oggi ha trovato un equilibrio: “Si è pentito e mi ha chiesto scusa, oggi ci vogliamo molto bene, lui mi racconta anche delle sue fidanzate”.

A cura di Giulia Turco

Raffella Fico dopo il Grande Fratello Vip racconta la gioia di essere tornata a casa a riabbracciare la piccola Pia. "Non vedevo l'ora di riabbracciare il mio fidanzato e la mia famiglia", racconta la showgirl due volte concorrente al GFVip a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 30 ottobre. Nessun commento sulla sua esperienza nella casa, né sulle diatribe nate con Soleil Sorge, di tutto ciò se ne occuperà in separata sede, come promesso. Nel salotto di Canale 5 racconta il suo amore, quello incondizionato per Pia, quello ormai fraterno con Mario Balotelli e quello totalizzante per il suo nuovo compagno Piero.

Il rapporto con Mario Balotelli

"Pia e il papà oggi hanno un bel rapporto, si adorano, lui stravede per la sua bambina", racconta a Silvia Toffanin. Dopo anni turbolenti, oggi Raffaella Fico è una donna forte e consapevole ed è riuscita a far andare le cose nel modo migliore, per lei e la sua bambina: "Finalmente io e Mario abbiamo trovato il giusto equilibrio, ci vogliamo molto bene è come se fossimo fratello e sorella. Mi racconta anche delle donne che frequenta", ammette. Non sempre però avrebbe immaginato un epilogo felice: "Ho sofferto veramente tanto, per lo stress ho rischiato di perdere Pia all'8 mese, mi sono sentita umiliata: agli occhi dei media ero quella che aveva voluto un bambino senza che l'altra persona lo volesse", spiega. "La cosa che mi ha fatto più soffrire? Quando chiese il test del dna, sapeva benissimo che Pia era sua figlia. In seguito si è pentito, mi ha chiesto scusa, ma il passato non si cancella".

L'amore tra Raffaella Fico e Piero Neri

Pero Neri è il facoltoso imprenditore 45enne che Raffaella Fico ha conosciuto la scorsa estate a Forte dei Marmi e che l'ha aspettata a braccia aperte una volta uscita dalla casa del GFVip. Nonostante il loro amore sia appena sbocciato, è già molto solido e Raffaella Fico non ha paura ad ammetterlo: "Ci conosciamo da molto poco, ma sono molto innamorata. Piero mi ha fatto provare emozioni che non sentivo dai tempi dell'amore per Mario", spiega alla padrona di casa. "Nel frattempo ho avuto altre storie, ma non è mai stato un amore totalizzante. Se mi piacerebbe avere un altro figlio? Sì, molto, ma è presto e non abbiamo ancora parlato né di bambini né di matrimonio".

Pia vittima di razzismo

Come più volte ha raccontato pubblicamente, la piccola Pia è stata vittima di episodi di razzismo e bullismo, in particolare a scuola. "Ci fu un episodio per cui una bimba non voleva darle la mano, le disse che puzzava e che quelli come lei potevano solo vendere al semaforo. Pia l’ha vissuta molto male, si chiedeva perché fosse nera". In seguito la showgirl ha preso la decisione di cambiare scuola alla piccola: "Oggi frequenta una scuola internazionale con bambini di tante nazionalità diverse ed è molto bello, ma è triste pensare che non tutti possano permettersi di fare queste scelte".