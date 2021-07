I funerali di Raffaella Carrà si sono tenuti venerdì 9 luglio 2021. Nel corso dell'omelia, Padre Francesco Dileo ha ricordato l'amicizia con la conduttrice e stella della tv, ma soprattutto la sua devozione per Padre Pio rivelando che la sua urna farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario, per rispettare la sua volontà: "È suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. Lo faremo appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio".

Ai funerali di Raffaella Carrà, Padre Francesco Dileo ha spiegato di aver mantenuto contatti telefonici fino alla fine, anche quando "Sergio ha detto che ci stava lasciando". Ha parlato del suo addio come di "un fuori programma" e ha citato le sue parole: "È solo andata un po' più in là" e ancora "goditi il meritato riposo nella Fiesta del cielo".

Quasi vent'anni fa, quando la Provvidenza ti condusse a San Giovanni Rotondo, dichiarasti pubblicamente ‘io mi sto innamorando di Padre Pio'. Lui ebbe a dire: ‘Quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò resto alle porte del Paradiso e vi entro quando ho visto entrare l'ultimo dei miei figli'. Mi piace immaginare che sia lui a riservarti una sorpresa, favorendo il ricongiungimento con i tuoi cari, con la tua mamma Iris e con la tua nonna Andreina e con il caro fratello Renzo, che le tue preghiere non riuscirono a strappare a una prematura morte. […] Vai in pace Raffaella, goditi il meritato riposo nella Fiesta del cielo.

Padrea Francesco Dileo dopo aver concluso l'omelia si è preso un altro po' di tempo per raccontare quelle che sono state le ultime volontà di Raffaella Carrà, ovvero quella di visitare un'ultima volta San Giovanni Rotondo:

Raffaella è venuta a San Giovanni Rotondo non solo per impegni lavorativi, ma è stata diverse volte in forma privata ed è suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. Non appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio Japino, l'urna di Raffaella farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario.