Sarebbe stratosferico il costo della Cbs per l'intervista rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey, che andrà in onda domenica 7 marzo. L'emittente americana non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale in proposito, ma il sempre attento Wall Street Journal ha fatto sapere che l'esclusiva è costata tra i 7 e i 9 milioni di dollari, quindi tra i 5,8 e i 7,5 milioni di euro. Attenzione, però: si tratterebbe di un costo per i diritti sull'intervista e non di un cachet, in quanto la portavoce della coppia ha fatto sapere che Harry e Meghan non avrebbero ricevuto alcun compenso (benché non percepiscano più stipendio dalla Corona).

L'attacco alla Royal Family

Soldi ben spesi? Si direbbe di sì, a giudicare dalle prime anticipazioni sulle due ore di conversazione tra l'anchorwoman e i "transfughi" della famiglia reale, che da circa un anno hanno scelto di lasciare il Regno Unito e i privilegi della Corona per vivere negli Stati Uniti. Sicuramente la morte di Lady Diana sarà uno degli argomenti centrali dell'intervista (che è già stata registrata), ma non mancheranno nette critiche alla famiglia reale, accusata da Meghan di aver diffuso falsità suo conto. Si attende insomma uno scossone che farà tremare la monarchia britannica (in questi giorni in apprensione per il ricovero in ospedale del principe Filippo), un po' come accadde con la controversa intervista a Diana sulla BBC nel 1995.

Come vedere l'intervista di Harry e Meghan in Italia

Anche il pubblico italiano avrà la possibilità di gustarsi lo storico momento. “CBS Presents Oprah Winfrey with Meghan and Harry” andrà in onda negli Stati Uniti domenica 7 marzo mentre in Italia sarà trasmessa su TV8 martedì 9 marzo alle 21.30. In alternativa, sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito ufficiale di TV8 o sul canale 108 di Sky.