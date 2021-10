Quante puntate mancano al finale di Luce dei tuoi occhi: quando va in onda la fiction con Anna Valle “Chi è la figlia di Emma?”, gli spettatori che si sono appassionati alla fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi stanno per scoprire la verità. La serie televisiva con Anna Valle e Giuseppe Zeno, infatti, è a un passo dal finale di stagione. Ecco quante puntate mancano e quando andranno in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

"Chi è la figlia di Emma?", è questo il mistero che gli spettatori della serie tv Luce dei tuoi occhi stanno aspettando di scoprire. La fiction Mediaset con Anna Valle e Giuseppe Zeno sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti. La storia di Emma sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. La stimatissima ballerina lascia New York e torna a Vicenza, perché convinta che la figlia Alice – che tutti credono morta – in realtà sia viva. Il 22 e 29 settembre e il 5 ottobre sono andate in onda le prime tre puntate. Valentina, la giovane che inizialmente si riteneva potesse essere Alice, sta per svegliarsi dal coma dopo essere stata investita. Enrico, interpretato da Giuseppe Zeno, è stato arrestato perché ritenuto coinvolto nell'incidente. Ma la situazione è destinata a evolversi e cambiare radicalmente nelle ultime tre puntate.

Quando finisce Luce dei tuoi occhi, l'ultima puntata andrà in onda il 27 ottobre

L'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi andrà in onda mercoledì 27 ottobre su Canale5. Nell'ultimo episodio, tutti i nodi verranno al pettine e gli spettatori potranno finalmente scoprire l'epilogo della storia di Emma e il destino della figlia Alice. Prima di arrivare al finale di stagione, tuttavia, mancano ancora tre puntate. Ecco la programmazione degli episodi rimanenti:

Quarta puntata in onda il 13 ottobre;

Quinta puntata in onda il 20 ottobre;

Sesta e ultima puntata in onda il 27 ottobre.

Dove vedere tutte le puntate in streaming e le repliche di Luce dei tuoi occhi

La fiction Luce dei tuoi occhi va in onda il mercoledì in prima serata su Canale5, precisamente intorno alle ore 21:25. Tuttavia, è anche possibile seguire la fiction in diretta streaming su MediasetInfinity. Sulla piattaforma sono anche disponibili gli episodi in replica. Dunque, basta collegarsi a MediasetPlay.