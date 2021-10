Quante puntate mancano al finale de I Bastardi di Pizzofalcone: quando va in onda l’ultima puntata I Bastardi di Pizzofalcone 3, la fiction in onda ogni lunedì sera su Rai1, sta per concludersi: le ultime due puntate andranno in onda oggi, lunedì 18 ottobre, e lunedì 25 ottobre. Il pubblico riuscirà finalmente a scoprire chi ha provocato l’esplosione all’esterno del ristorante di Letizia e quale sarà il suo destino?

A cura di Elisabetta Murina

Chi ha provocato l'esplosione all'esterno del ristorante di Letizia? L'ispettore Lojacono e i Bastardi di Pizzofalcone stanno indagando senza sosta alla ricerca del volto dell'attentatore. E dopo 4 puntate (su un totale di 6) la verità sembra sempre più vicina. Ma sarà davvero così? La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni e in onda ogni lunedì alle 21.20 su Rai1, sta per concludersi. Al finale mancano solamente due puntate: quella di oggi, lunedì 18 ottobre, e quella di settimana prossima, lunedì 25 ottobre. L'attesa è ormai davvero poca e gli spettatori non vedono l'ora di sapere se le indagini porteranno al risultato sperato. E soprattutto, si domandano già se ci sarà una quarta stagione.

Quando finisce i Bastardi di Pizzofalcone: il finale é il 25 ottobre

L'ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 andrà in onda lunedì 25 ottobre su Rai1. Gli spettatori potranno finalmente sapere quale sarà il finale della terza stagione della fiction ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni. Dopo tanta attesa e non poche difficoltà, l'ispettore Lojacono riuscirà a scoprire chi è l'artefice dell'attentato al ristorante di Letizia che ha provocato quella violenta esplosione? E quale sarà il destino di Letizia? Ecco quando andranno in onda le ultime puntate della serie:

Quinta puntata in onda lunedì 18 ottobre

Sesta puntata in onda lunedì 25 ottobre

Dove vedere tutte le puntate della terza stagione in streaming e in replica su Raiplay

Tutti i 12 episodi che compongono le 6 puntate della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si possono vedere in diretta streaming e in replica sul sito di RaiPlay. Nel cast della serie di Rai1 ci sono Alessandro Gassman, nei panni dell'ispettore Lojacono, Carolina Crescentini, in quelli di Laura Piras, e la giovane Maria Vera Ratti , new entry del gruppo, interpreta il commissario Elsa Martini.