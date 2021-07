Quando inizia X Factor 2021, la data ufficiale della messa in onda della nuova edizione X Factor 2021 scalda i motori. Nel primo spot è stata comunicata la data ufficiale a partire dalla quale le nuove puntate andranno in onda su Sky e Now. Come già noto, alla conduzione ci sarà Ludovico Tersigni. I giudici saranno Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone. Abolite le categorie.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor. In queste ore, i profili social del talent condotto da Ludovico Tersigni hanno diffuso il primo video promozionale. Inoltre, è stata ufficializzata la data a partire dalla quale gli spettatori potranno assistere alle nuove puntate.

Quando inizia X Factor 2021

Ufficializzata la data a partire dalla quale le nuove puntate di X Factor andranno in onda su Sky. L'edizione 2021 del talent sarà trasmessa da giovedì 16 settembre. Come già noto, il programma sarà condotto da Ludovico Tersigni, che dunque raccoglierà il testimone da Alessandro Cattelan. La giuria resterà invariata. Ad esprimersi sui talenti che si metteranno alla prova nel programma, saranno Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma Marrone. Questa edizione sarà caratterizzata da una importante novità: l'abolizione delle categorie.

Le novità e l'abolizione delle categorie

Lo spot di X Factor 2021 recita: "Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria. Libero di essere chi sei. Sempre". Una delle principali novità della nuova edizione, in onda su Sky e Now, è l'abolizione delle categorie. Emma ha spiegato:

"Saremo i primi nel mondo a farlo, è giusto così: basta limiti, basta ghettizzarsi, soprattutto nell’arte, quando si è veramente liberi si vivono emozioni ed esperienze molto più profonde".

L'obiettivo è quello di scegliere gli artisti non in base al sesso o all'età, ma concentrandosi unicamente sul loro talento e sul progetto artistico di cui si fanno portavoce. Non verranno, dunque, più suddivisi tra Under Donne, Under Uomini, Band e Over. Ogni giudice avrà la libertà di scegliere coloro che più rispecchiano l'idea di musica che intende portare sul palco. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per conoscere i protagonisti di X Factor 2021.