Quando Francesca Cipriani ha “rotto una costola” a Giucas Casella all’Isola dei Famosi Nella nona puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha ricordato il momento in cui, all’Isola dei Famosi, rischiò di causare la rottura di una costola a Giucas Casella. Un momento degno di essere tra i feticci di un collezionista di meme televisivi, a giudicare dal cambio di espressione improvviso del Giucas nazionale.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalla nona puntata del Grande Fratello Vip emergono i corsi e ricorsi della storia dei reality. In questa edizione si è ricomposta la coppia Giucas Casella/Francesca Cipriani, che tante gioie aveva regalato ai collezionisti di meme televisivi con L'Isola dei Famosi. Anche al Grande Fratello Vip stanno confermando quella particolare sintonia ed è stata proprio Cipriani a ricordare il momento in cui quasi ruppe una costola a Giucas Casella, già mezzo infortunato e poi costretto a lasciare il programma per quell'infortunio. Un incidente che ha rievocato spiegando come Casella sia la persona su cui sfoga il proprio entusiasmo, proprio come accadde nel febbraio del 2018: "Una volta gli ho rotto una costola", ha detto Cipriani.

L'incidente in diretta, Giucas Casella a terra

Pochi secondi di pura meraviglia. È la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi e Alessia Marcuzzi ha appena annunciato una sorpresa ai naufraghi affamati in Honduras: gli arriverà una pizza da mangiare in settimana. La cosa fa fare salti di gioia a Francesca Cipriani, che si butta tra le braccia di Giucas Casella, dimenticando gli acciacchi del naufrago, con una costola malmessa a causa di una botta presa in barca. In un attimo l'espressione di Casella, inizialmente entusiasta, muta in una smorfia di dolore improvvisa, prima che si accasci proprio per il dolore, assistito dagli altri naufraghi.

Il ritiro di Giucas Casella dall'Isola dei Famosi

Un incidente che contribuì sicuramente all'uscita dal reality di Giucas Casella, costretto prima alla sospensione e poi al ritiro forzato. Il mago aveva raccontato l'accaduto in un'intervista di alcune settimane dopo, lasciando intendere che sarebbe tornato volentieri in gioco se gli fosse stato permesso: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore".