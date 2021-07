Quando esce il docu film sulla vita di Laura Pausini su Amazon Prime Video Sono iniziate le riprese del documentario sulla vita di Laura Pausini, percorrerà le tappe più importanti della sua vita professionale e privata con immagini in esclusiva, partendo dall’esordio da giovanissima sul palco di Sanremo, passando per i successi che in oltre 20 anni di musica l’hanno resa l’artista italiana più ascoltata di sempre: “Ritorno da voi”, scrive entusiasta la cantante su Instagram, annunciando di essere al lavoro con le riprese del documentario che sarà disponibile nel 2022 su Amazon Prime Video.

Un docu film sulla vita di Laura Pausini, una delle voci più rappresentative della musica italiana nel mondo, uscirà nel 2022 su Amazon Prime Video. Una carriera ricca di successi, dalla vittoria del Golden Globe, del Grammy Award e di quattro Latin Grammy Awards fino alla candidatura agli Oscar 2021 e non solo: nel film scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e prodotto da Endemol Shine Italy, Laura Pausini si cimenterà per la prima volta nelle vesti di attrice per raccontare dettagli inediti della sua vita professionale e privata, così com'è stato per Tiziano Ferro nel 2020.

Sono iniziate le riprese del docu-film su Laura Pausini

Come rivela in esclusiva il sito americano Variety, le riprese del documentario di Amazon Prime Video sulla vita della cantante italiana sono iniziate da poco. La data di uscita è prevista per il 2022 e sarà distribuito in 240 paesi in tutto il mondo. Stando al comunicato ufficiale diramato dal colosso dello streaming, il film si propone come un "lungometraggio innovativo" che porterà sul piccolo schermo "un nuovo genere" di contenuto, il progetto giusto che Laura Pausini aspettava da tempo per raccontarsi al suo pubblico a 360 gradi. "Da tempo, ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie", ha spiegato la cantante. "Sono felice che, da subito, abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo. Cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema".

Laura Pausini è l'artista italiana più ascoltata di sempre

Il docufilm, i cui lavori sono iniziati a febbraio 2020, percorrerà le tappe più importanti della carriera della Pausini con immagini in esclusiva, partendo dall'esordio da giovanissima sul palco si Sanremo, passando per i successi che in oltre 20 anni di musica l'hanno resa l'artista italiana più ascoltata di sempre, la prima a superare il miliardo di streaming nel mondo. Laura Pausini ha raccontato tutto il suo entusiasmo in un post su Instagram rivolto ai suoi fan:

