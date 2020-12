Il 29 dicembre arriva su Rai2 Puck, programma scritto e diretto da Massimiliano Bruno che rende omaggio al mondo dello spettacolo dal vivo, in un momento in cui cinema e teatri sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria. In seconda serata, il Teatro Golden di Roma aprirà le sue porte agli spettatori italiani che potranno godere di risate, musica e condivisione di un'arte, come quella teatrale, che non smette mai di stupire e accogliere chi ne è fruitore.

Cosa vedremo con Puck

Il nome dello show non è certo casuale. Puck, infatti, è un personaggio assai noto nella drammaturgia, lo troviamo in uno degli spettacoli cardine del teatro moderno, ovvero Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e anche nell'opera incarnava in qualche modo lo spirito del teatro. Ebbene, uno spettacolo dal nome così evocativo non può che portare in scena la magia del teatro e la sua capacità di incantare il pubblico. Sul palco del Golden saliranno grandi nomi del cinema italiano, tra registi, attori e anche giovani emergenti che calcheranno il palcoscenico cimentandosi nelle performance più disparate.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti ci saranno Edoardo Leo, Anna Foglietta, Massimo Giangrande, Stefano Fresi, Vanessa Scalera e ancora Niccolò Fabi, Franckie Hi NRG e tanti altri volti noti dello spettacolo. Non mancheranno leggerezza e risate con monologhi e sketch preparati per l'occasione, ma grande protagonista sarà anche la musica che allieterà i telespettatori che sceglieranno di lasciarsi trainare in quest'atmosfera decisamente festosa che cerca di portare luce a due giorni dalla fine di un anno che ha visto il mondo intero in ginocchio. Il programma è stato ideato da Massimiliano Bruno e scritto con Cristiana Mastropietro ed è prodotto da Pesci Combattenti. La regia è di Fabio Licitra, la fotografia di Matteo De Angelis.