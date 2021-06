Tra i nuovi programmi di Real Time ha riscontrato particolare successo "Primo appuntamento crociera" lo spin off dello storico programma in cui i partecipanti si mettono alla prova per cercare l'amore. Nonostante il dating show sia iniziato da poco e ad ogni puntata l'attenzione è rivolta alle coppie che sembrano voler continuare il percorso insieme, c'è sempre qualche storia che fa più scalpore. È il caso, infatti, di Manuela Belfiore e Mario Pagano, due concorrenti che dopo essersi incontrati a bordo della nave, nonostante sembrava si fosse venuto a creare del feeling, non hanno continuato la loro conoscenza. Finito lo show, però, i due si sono anche rivisti, come ha raccontato proprio la giovane Manuela.

Un incontro finito male

Mario è un ragazzo che tiene molto all'impatto e a quello che scatta tra due persone al primo incontro, pare proprio che con la giovane artista non sia scoccata la cosiddetta scintilla. I due, però, sono attualmente in buoni rapporti, come fa sapere Manuela sul suo profilo Instagram, dove condivide uno scatto in cui è accanto a Mario (Pagano) e dichiara in un video: "Ci vogliamo bene, lui è un bravo ragazzo, siamo rimasti in buoni rapporti è venuto qui e mi ha anche fatto una capa tanta". In un post, dopo la puntata trasmessa su Real Time, la napoletana ha chiarito alcune cose, rispondendo alle domande di chi le avesse chiesto se fosse tutto vero: "Ragazzi sì è tutto vero, mi ha rifiutata nel giorno del mio compleanno". Ma cosa è successo tra loro?

L'appuntamento al buio

Manuela ha 25 anni è un'artista e ha deciso di affrontare questa esperienza insieme a suo fratello, Mario Belfiore, 31 anni e single da dieci. I due, che non sempre riescono a condividere momenti insieme, hanno voluto provare a cercare l'amore nello stesso momento, affidandosi al caso e ad un programma dove sono nate alcune frequentazioni importanti. Poco dopo il loro arrivo, sulla nave è arrivato proprio Mario Pagano, 29enne di Scafati, che si occupa di produzione e commercializzazione di semi. Ed è proprio con lui che scatterà un appuntamento al buio.

Il colpo di scena inaspettato

I due iniziano a cenare e durante la serata, il giovane imprenditore di Scafati scopre che la ragazza con cui sta cenando è la sorella di un ragazzo con cui ha stretto amicizia proprio sulla nave da crociera e con il quale è scattato immediatamente un forte feeling amicale, ovvero Mario Belfiore. Questa notizia ha decisamente rimescolato le carte in tavola e, infatti, l'appuntamento sembra prendere una piega diversa dalle prime battute, dove sembrava che tra i due potesse nascere una certa corrispondenza, in quanto Mario sembrava incarnare molte delle caratteristiche che Manuela cerca in un ragazzo. Alla fine dell'incontro, però, è proprio lui a tirarsi indietro, ma c'è qualcosa che non ha ancora svelato e che cambia completamente l'intero appuntamento.