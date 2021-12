Prima della Scala 2021 oggi in tv, dove vedere il Macbeth il 7 dicembre: canale e orario Oggi 7 dicembre 2021 alle ore 18 si terrà la prima della Scala di Milano, uno degli eventi culturali più importanti della città, che inaugura la stagione operistica e di balletto del teatro meneghino. In scena ci sarà il Macbeth di Verdi, sarà possibile seguire la diretta su Rai1 e anche in streaming.

A cura di Ilaria Costabile

Questa sera, martedì 7 dicembre 2021, alle ore 18 ci sarà la prima della Scala 2021, con la quale si inaugura la stagione dell'Opera e del Balletto 2021-2022 del noto teatro milanese. In scena ci sarà il Macbeth di Giuseppe Verdi, affidato alla direzione del maestro Riccardo Chailly, la regia è firmata da Davide Livermore. Protagonisti sono il tenore e la soprano Luca Scalsi e Anna Netrebko, che interpretano Macbeth e la Lady. La Prima rappresenta uno degli eventi più importanti per la città e, solitamente, si tiene sempre il giorno di Sant'Ambrogio, protettore del capoluogo lombardo, e dopo due anni dall'inizio della pandemia, torna finalmente il pubblico in sala. Quest'anno, inoltre, cadono i dieci anni dell'iniziativa "Prima diffusa", per cui l'evento di espanderà in tutta la città di Milano con mostre, performance, incontri, letture e proiezioni dalla Scala gratuite. Data l'importanza dell'evento, però, acquistare un biglietto non è stata un'impresa semplice. Sarà però possibile seguire l'evento in diretta tv e in streaming.

Dove vedere la prima della scala in diretta TV e streaming sulla Rai

Come ogni anno la Rai diventa il tramite per assistere ad uno degli eventi culturali più importanti del Paese. Su Rai1 la diretta della Prima della Scala inizierà alle 17:45, conduttori dell'evento saranno Milly Carlucci e Bruno Vespa, infatti non saranno trasmesse le consuete trasmissioni pomeridiane come "La vita in diretta". Sarà possibile vedere il Macbeth di Verdi, tratto dall'omonimo dramma teatrale di Shakespeare, con il libretto firmato da Francesco Maria Piave, anche su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay in streaming qui, inoltre, sarà disponibile la visione dell'opera per i successivi 15 giorni dalla messa in onda. Inoltre, per chi volesse ascoltarla, sarà necessario collegarsi su Radio3.

Il programma e gli ospiti della Prima della Scala

Come di consueto all'inaugurazione della stagione operistica della Scala non mancheranno personalità di spessore, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affiancato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Non mancheranno, ovviamente le istituzioni locali come il sindaco di Milano Beppe Sala, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con la vice presidente e assessora del Welfare Letizia Moratti. Prevista la presenta anche della senatrice a vita Liliana Segre e anche dell'ex premier Mario Monti. Presenzieranno anche alcuni dei maggiori artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli e Gianmaria Tosatti, insieme a grandi nomi che hanno calcato il palcoscenico del teatro meneghino come Placido Domingo, Roberto Bolle e il compositore Fabio Vacchi. Non è semplice scoprire la lista degli invitati alla prima, ma potrebbero figurarvi anche personalità note nel mondo dello spettacolo come Cesare Cremonini, Emma Marrone e gli immancabili Chiara Ferragni e Fedez.