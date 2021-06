Poche settimane fa Pippo Baudo aveva parlato da outsider della Tv. In un'intervista per i suoi 80 anni il conduttore storico aveva lasciato intendere di non sentirsela più di avventurarsi in nuovi progetti televisivi. Eppure dal 27 luglio Pippo nazionale tornerà in onda su Rai3, al fianco di Antonio Di Bella, con cui racconterà la grande opera che torna in scena all'Arena di Verona. un ciclo di appuntamenti speciali con alcuni dei titoli più amati e conosciuti del repertorio lirico italiano che terrà compagnia al pubblico della prima serata di Rai 3, spalmato su tre martedì tra luglio e agosto.

Il programma delle serate dal 27 luglio

Si parte martedì 27 luglio con la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, proseguendo con l'appuntamento di martedì 3 agosto dedicato a Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il finale dell'estate dell'opera in Tv si chiude martedì 10 agosto con Aida di Giuseppe Verdi. Le opere si stanno registrando proprio in questi giorni e andranno quindi in onda in differita.

Cosa faranno Baudo e Di Bella

Il ruolo di Pippo Baudo e Antonio Di Bella sarà quello dei ‘ciceroni’ che accompagneranno il pubblico Rai in Arena, introducendo le opere, le trame e le curiosità legate a ciò che gli spettatori vedranno in scena. , a loro il piacere di raccontare i retroscena di ieri e di oggi e anche di portarci alla scoperta delle meraviglie dell’Arenaa. Nella conferenza stampa di presentazione del progetto, Pippo Baudo ha lodato l'Arena di Verona per il coraggio mostrato “nel tentare di riportare tutto com’era una volta, mentre in questo momento tutti quanti tendono ad evitare l’esposizione, a fare poco, perché si ha paura“. In effetti l'Arena di Verona è una delle strutture dalle quali il mondo dello spettacolo sta provando a ripartire. Un mese fa circa è andato in onda l'evento de Il Volo dedicato a Ennio Morricone, che apriva la stagione estiva della struttura veneta