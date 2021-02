Doveva andare in onda a marzo del 2020 lo show di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Poi la pandemia ha stravolto tutto, congelando i palinsesti televisivi e tutti i progetti in cantiere. E così a un anno di distanza lo spettacolo in prima serata del duo comico, che dopo gli anni d'oro di Emigratis approda sulla rete ammiraglia, andrà in porto effettivamente ad aprile del 2021. Queste le informazioni che si leggono sui listini pubblicitari di Publitalia che tracciano la rotta dei prossimi mesi.

Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo in prima serata

Felicissima Sera, questo il nome dello show pensato per la scorsa stagione, che probabilmente verrà confermato, per quanto su questo aspetto non ci siano conferme né smentite. La serata del programma sarà quella del mercoledì, una volta terminata la fiction Buongiorno mamma interpretata da Raoul Bova, che partirà su Canale 5, in prima serata, il prossimo 10 marzo.

I due comici pugliesi avevano parlato del progetto in prima serata proprio nei mesi del pieno della pandemia: "Eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l'upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato".

Chiusa l'era di Emigratis: "Torneremo a farlo se falliremo"

Una prova di maturità che metterà definitivamente in soffitta Emigratis, reduce da quattro stagioni trionfali andate in onda su Italia 1. Un progetto che probabilmente non è più nelle loro corde: "Una nuova stagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali". I comici hanno chiarito di aver riposto quel programma "nel cassetto" e che tornerebbero a farlo solo una volta falliti.