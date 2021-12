Pio e Amedeo a Baglioni: “Dovresti essere più depravato, ma è da mo che il passerotto è andato via” Pio e Amedeo, ospiti di Uà, hanno dato dei consigli a Claudio Baglioni per poter fare concorrenza alle nuove generazioni: dalla copertina nudo e con le stelline sui capezzoli al nome d’arte Sciatica, Cataratta o Colite.

A cura di Daniela Seclì

Pio e Amedeo sono stati ospiti di Claudio Baglioni, nella puntata di Uà trasmessa sabato 11 dicembre. Dissacranti come sempre, hanno rimarcato come stavolta l'artista non debba rendere conto di quanto guadagna visto che va in onda su Canale5 e non sulla Rai:

"Qua è più bello, non è come alla Rai che devi dire a tutti quanto prendi e si fanno i fatti tuoi. Mediaset è come le Isole Cayman dello spettacolo. Nessuno sa quanto guadagni. Non arriva la polemica sui soldi dei contribuenti, sono i soldi di Pier (Pier Silvio Berlusconi, ndr). Quanto guadagni?".

Claudio Baglioni ha tagliato corto: "Non si deve dire, che vi frega scusate". Poi gli hanno spiegato come funziona a Mediaset. Una volta finito lo spettacolo Uà, sono certi che Claudio Baglioni inizierà a partecipare a diversi programmi Mediaset, da La Pupa e il Secchione a Forum:

"Quando entri nel circuito Mediaset, sai come funziona? Ti fanno fare il giro. Oggi stai qua, poi fai La Pupa e il Secchione. Ho saputo che devono fare Forum Vip. Già ti vedo che litighi con Michele Zarrillo: "Quei mille euro del concerto a Campobasso, non me li hai più dati, pezzo di mer**'. Anzi, sai dove ti vedo? A Capodanno su Canale5. Ubriaco a mer** che urli: ‘Ciao Bari'. Spacchi tu a Capodanno".

Il confronto tra Claudio Baglioni e le nuove generazioni

Pio e Amedeo ritengono che Claudio Baglioni non possa reggere il confronto con la concorrenza spietata delle nuove generazioni. L'artista ritiene di sì, solo perché lui si basa sulla musica, mentre oggi è più importante – secondo il duo comico – curare il personaggio:

"Con i giovani che ci sono, la concorrenza è aumentata. Tu ad oggi non avresti avuto lo stesso successo. Prima facevate il Cantagiro, eravate tu, Morandi, Renato Zero, Venditti. Quattro improvvisati, facevate una canzone e vi riempivano di soldi. Oggi i cantanti fanno una canzone ogni 20 minuti. Tu pensi che avresti avuto successo anche oggi, perché pensi alla musica, ma la musica non si usa più. I cantanti mica cantano. Sono personaggi. Un tatuaggio in faccia ce l'hai? Guarda come ti vesti, sembri il Mago Silvan. Alla settimana della moda di Milano, stavi in prima fila a fare l'applauso a Dolce e Gabbana? No? E allora non sei nessuno".

Claudio Baglioni diventa Sciatica, Cataratta e Colite

Così, Pio gli ha proposto un modo per svecchiare la sua immagine: "Fai una bella copertina con le stelline sul capezzolo e tutto nudo. Devi essere trasgressivo. Vedo già il titolo: "Claudio Baglioni: ‘Sono tornato e sono più depravato di prima'". Amedeo è apparso scettico: "Ma quale depravato e depravato, passerotto non andare via…è da mo che se n'è andato via il passerotto". Il cantante è stato al gioco: "Non vi si può nascondere niente".

Infine, i comici hanno interpretato due severissimi giudici di un talent e hanno chiesto a Claudio Baglioni di fingere di essere ai casting: "Claudio Baglioni non va bene come nome. Oggi la gente è cattiva. Claudio Baglioni fa rima con…". L'artista ha spiegato che in passato lo chiamavano Agonia, ma Pio e Amedeo non sono sembrati convinti e gli hanno proposto dei nomi d'arte: "No, Agonia è brutto. Ti diamo qualche spunto perché noi dei talent, diamo anche i nomi d'arte. Oggi c'è Salmo, Ernia. Tu ti puoi chiamare Sciatica o Cataratta o Colite". Ma alla fine, Baglioni non ha superato la prova: "Il nonnetto non ha le carte in regola per sfondare nel mondo della musica".