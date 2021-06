Pif torna in televisione e lo fa nel suo formato migliore, quello de Il Testimone. Il programma cult nato nel 2007 su Mtv tornerà con una nuova stagione, la settima, che sarà prossimamente disponibile sul nuovo canale Sky Documentaries. La trasmissione sarà funzionale al lancio del canale che insieme ad altri tre andrà a rivoluzionare l'offerta dell'emittente satellitare a partire dal 1 luglio.

In onda per la prima volta nel 2007 su Mtv

Non si sa ancora molto della nuova stagione de Il Testimone, tantomeno la data di lancio, che al momento non è stata ancora svelata. Il Testimone è certamente uno dei titoli Tv più significativi degli anni dieci, tra quelli che hanno saputo interpretare lo spirito di un tempo e influire pesantemente sulla grammatica televisiva, cambiando in modo radicale l'uso della telecamera, che nel caso del regista siciliano diventava uno strumento in grado di renderlo autonomo e libero di poter intervistare da una prospettiva estremamente personale gli ospiti del programma.

Le puntate più belle de Il testimone

La prima stagione de Il Testimone era andata in onda nel 2007 su MTV. Sono 78 in tutto le puntate realizzate da Pif, per un totale di sei stagioni. Dalla prima puntata "Addio Pizzo", passando per l'intervista a Roberto Saviano per il suo ritorno a Napoli dopo anni di lontananza forzata, dall'incontro con Roberto Bolle ai viaggi a Las Vegas e in Groenlandia, sono tanti i momenti del programma fissati nell'immaginario collettivo. Ed è un bene che Pif torni ad esprimersi in Tv dopo un silenzio durato qualche anno, nel quale si è dedicato ad attività editoriali e registiche.

Sky Documentaries è solo il quarto dei nuovi canali che Sky lancerà a partire dal prossimo 1 luglio. Sky Serie, Sky Investigation, Sky Nature si aggiungono all'offerta di canali, in un'era complessa per l'emittente che, privata dei diritti Tv della serie A per i prossimi tre anni, sta mettendo a punto varie strategie per fidelizzare ugualmente la platea di clienti.