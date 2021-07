Pierpaolo Pretelli torna sul rapporto ancora non felicissimo tra la sua famiglia e Giulia Salemi, la compagna la cui storia d'amore è nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip di cui l'uomo è stato protagonista. Prima la presunta relazione con Elisabetta Gregoraci che ha occupato la prima parte della trasmissione, poi la storia con Giulia salemi entrata a metà percorso e con cui ancora oggi fa coppia fissa, nonostante qualche pregiudizio forte nella sua famiglia. Nei giorni scorsi Pretelli aveva spiegato di non aver ancora presentato Giulia in famiglia, dicendo che l'avrebbe fatto molto presto e attribuendo il problema principalmente alla situazione pandemica e alle zone rosse. A Live – Non è la D'Urso, aveva spiegato: "Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma credo che lo farò molto presto. Diciamo che ora l'unico problema sono le zone rosse. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo".

Perché Pretelli non ha presentato Salemi ai genitori

In un'intervista a Radio Radio ripresa da Biccy, però, Pretelli dà qualche spiegazione in più a quella che è la reale situazione in famiglia. Che non ci fosse un'aria positiva si era intuito già dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, ma ora si impone anche l'ombra lunga della (non) relazione con Gregoraci: "La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice" ha spiegato, infatti.

La famiglia influenzata dalle cattiverie online

Stando a quanto ha dichiarato, infatti, pare che i genitori dell'ex velino di Striscia si siano lasciati influenzare un po' dalle voci che leggono online: "Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid".

Il rapporto con Elisabetta Gregoraci

Insomma, ancora una volta suo malgrado Elisabetta Gregoraci entra nel mondo Prelemi, come è ormai soprannominata la coppia, e lo fa sia perché tirata in ballo dalla famiglia di Pretelli, sia perché tirata in ballo da lui stesso, che ha spiegato che vorrebbe tanto che finisse questa storia della relazione con la showgirl e che lei stessa cominciasse a smetterla di mettere like a tutto ciò che li riguarda: "L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli. Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei ha sempre tenuto il discorso ‘Gregorelli’ sull’amicizia e tale deve rimanere, un’amicizia. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi".