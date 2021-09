Pierpaolo Pretelli imita Sangiovanni, il messaggio del cantante: “Spacca tutto e divertiti” Tra le esibizioni più acclamate della seconda puntata di Tale e Quale Show c’è stata quella di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha preso le fattezze di Sangiovanni, l’ex talento di Amici, cantando uno dei suoi successi “Malibù”. La performance è piaciuta moltissimo anche ai giudici che lo hanno applaudito.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale Show c'è anche quella di Pierpaolo Pretelli che ha prestato la sua voce ad uno dei grandi personaggi della musica italiana di questi ultimi mesi, ovvero Sangiovanni, il talento emerso dalla ventesima edizione di Amici. L'ex gieffino ha ricevuto un bel messaggio di incoraggiamento dal giovane cantante.

Il messaggio di Sangiovanni a Pierpaolo Pretelli

È stato uno dei protagonisti delle classifiche italiane di quest'estate, ragion per cui Sangiovanni è entrato di diritto nel parterre degli artisti che saranno interpretati dai concorrenti dello show di Carlo Conti. L'ex talento di Amici, però, ha deciso di rivolgere un messaggio di incoraggiamento al suo alter ego televisivo: "Spacca tutto, divertiti e sono molto contento che dovrai imitare proprio me, Sangiovanni". Pretelli ha ringraziato Sangio e si è lanciato in una performance che ha lasciato il segno, con la completa approvazione del pubblico.

I commenti dei giudici

L'esibizione è stata apprezzata dai giudici che hanno premiato l'impegno di Pierpaolo Pretelli che si è immedesimato alla perfezione nel giovanissimo cantante. Il brano che ha portato in scena è "Malibù" una delle canzoni più ascoltate dell'estate, tanto che proprio Loretta Goggi non esita a rivolgergli dei complimenti: "L'ho ascoltato nei mesi di set e devo dire che sei stato bravissimo, hai imparato le parole anche a memoria perché ho visto che non sempre guardavi il gobbo", ai complimenti si è aggiunto anche Cristiano Malgioglio che ha sottolineato la velocità nel cantare del talento di Amici. Non poteva mancare, poi, il commento del quarto giudice dello show che stasera è Vincenzo De Lucia, nei panni di Maria De Filippi: "Lui è uno dei miei ragazzi, grazie a me ha trovato l'amore, ha vinto il disco di platino, ha avuto tanto successo e grazie a me l'anno prossimo andrà all'università".