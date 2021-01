Imprevisto per Piero Chiambretti a Tiki Taka. Il conduttore della trasmissione sportiva si è trovato a battibeccare con Enzo Iacchetti e il motivo scatenante è stato uno dei casi di gossip più chiacchierati delle ultime settimane, ovverola vicenda Nicolò Zaniolo e la gravidanza della sua ex ragazza. Il conduttore di Striscia La Notizia, collegato a distanza, ha punzecchiato Chiambretti protestando per lo spazio concesso alla vicenda nel programma di Italia 1: “Mi dispiace che nella vostra trasmissione che è piena di gente che sa di calcio abbiate parlato delle cagate di un ragazzino. Vorrei venire li per imparare, perché mi piace come parlano Mughini e Zazzaroni”.

Frase su cui inizialmente Chiambretti ha glissato, prendendola con simpatia e sorridendo alle parole di Chiambretti: "Quando fa così vorrei sposarmelo". Poi però, tornando in studio dopo un servizio nel merito della questione, il presentatore ha cambiato tono e ha difeso la scelta editoriale:

“Posso dire rispondendo a tutti che la cagata non l’abbiamo fatta noi ma evidentemente l’hanno fatta i calciatori e che se io metto in onda una cosa del genere c’è un motivo? Posso dirlo? Perché mi sono un po’ innervosito, io che non mi innervosisco mai non amo le ramanzine da parte di chi dall’esterno vede dieci minuti e valuta un lavoro. Questo pezzo è direttamente legato a un atteggiamento di comportamenti che i calciatori hanno”.

“Non parlo male della tua trasmissione, ho fatto una battuta”, ha quindi precisato Iacchetti, al fine di smentire il tono polemico e smorzare la possibile tensione, non riuscendo tuttavia nell'obiettivo di placare il fastidio di Chiambretti, che è tornato anche su alcune parole pronunciate poco prima da Enrico Vanzina: