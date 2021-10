Piero Angela torna in tv parlando d’amore: “Quello con mia moglie Margherita dura da 66 anni” Piero Angela torna in tv, anche se stavolta in streaming, con le nuove dieci puntate di “SuperQuark” disponibili dal 21 ottobre su RaiPlay. Il divulgatore scientifico parlerà d’amore e sessualità: “Spero che diventi una mini enciclopedia anche per i più giovani”. Da 66 anni sposato con sua moglie Margherita, il noto volto tv svela il loro segreto: “C’è ancora amore tra noi, ma ci vuole tolleranza, rispetto e correttezza in un rapporto”.

A cura di Ilaria Costabile

Piero Angela torna in tv, anche se stavolta su RaiPlay, a partire dal 21 ottobre con dieci puntate della durata di quindici minuti di SuperQuark+, il cui il divulgatore scientifico per eccellenza, affronta un argomento molto delicato, ovvero l'amore e la sessualità. In un'intervista all'Ansa, quindi, racconta anche il suo di amore, quello per sua moglie che dura da ben 66 anni.

Le nuove puntate di SuperQuark

Si tratta di una "mini enciclopedia sul sesso e sull’amore" dice Piero Angela che aggiunge "spero che tracci un mosaico che si ricompone, fornendo spunti di riflessione”. Tanti i temi toccati, da quelli più comuni e che sono afferenti anche alla sfera scientifica, come l'innamoramento, la sessualità e il desiderio di avere figli, a quelli che sfociano anche nella sfera sociale e culturale, come la gelosia, il possesso e anche il tradimento. Il tutto sarà ovviamente accompagnato dai consueti servizi che verranno trasmessi durante la puntata, da interventi di esperti e anche dalla presenza dei cinque ricercatori scelti per affrontare questa nuova avventura in nome della divulgazione scientifica: "Una squadra bravissima, composta soprattutto di donne", assicura Piero Angela che, d'altronde, non è nuovo a questi argomenti, come ricorda lui stesso:

Di questi temi, l’amore e la sessualità, mi sono occupato non tanto a livello personale quanto professionale. Anni fa scrissi un libro, ‘Ti amerò per sempre’, coinvolgendo mia figlia che mi aiutò a procurarmi 400 ricerche e studi internazionali.

L'amore per sua moglie Margherita

Ma, oltre al suo prossimo debutto televisivo, stavolta in streaming, all'età di 92 anni, Piero Angela parla anche della sua esperienza personale, dell'amore come l'ha vissuto e come lo ha coltivato in questi anni accanto all'unica donna della sua vita: sua moglie. Il noto volto tv, infatti, racconta:

