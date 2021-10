Piero Angela: “Le coppie omosessuali non sono contronatura”

A "Che tempo che fa", una lezione sull'omosessualità da Piero Angela. Nel presentare il suo nuovo format, "Superquark+", disponibile in esclusiva su RaiPlay, ha anticipato quello che è il tema di una puntata dedicata alle coppie: "Faccio una premessa molto importante". Il divulgatore scientifico ha spiegato che nella puntata si fa riferimento alla coppia uomo-donna, ma che le coppie omosessuali sono finalmente libere "da una repressione terribile". Queste coppie non sono "contronatura" ma "fanno esattamente lo stesso percorso" delle coppie eterosessuali.

L'intervento di Piero Angela nella puntata del 24 ottobre 2021 di "Che tempo che fa" ha raccolto un grande applauso in studio e un immediato consenso sui social network.

Nella prima puntata, faccio una premessa. Noi parliamo della coppia uomo-donna principalmente, ma oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile. Una cosa importante da capire: spesso l'omosessualità viene vista come un rapporto fisico e contronatura. In realtà, le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso: attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, figli. Hanno sentimenti, amori, passioni, esattamente come le coppie eterosessuali. Bisogna capirlo bene perché talvolta non si capisce.