Piero Angela come il maestro Manzi, il ritorno in Tv per “insegnare” le nuove tecnologie Da febbraio il divulgatore sarà su Rai3 con Prepararsi al futuro, un programma dedicato all’alfabetizzazione alle nuove tecnologie per quei settori della popolazione che ne sono esclusi per motivi economici, territoriali, anagrafici.

A cura di Andrea Parrella

Una nuova avventura televisiva per Piero Angela. Il conduttore e divulgatore televisivo tornerà dal 25 febbraio prossimo su Rai 3 con "Prepararsi al futuro", programma attraverso il quale racconterà, attraverso un linguaggio comprensibile per il pubblico over, le nuove tecnologie dell'era digitale.

Il nuovo progetto con Piero Angela

Prepararsi al futuro è un progetto già lanciato su RaiPlay lo scorso anno, che in questa nuova chiave di racconto vedrà Piero Angela calarsi nei panni di un nuovo maestro Manzi pronto ad alfabetizzare alle nuove tecnologie tutti quei settori della popolazione che ne sono esclusi per motivi economici, territoriali, anagrafici. Una versione digital di quel “Non è mai troppo tardi” con cui Manzi, negli anni ’60, insegnò l’italiano agli italiani attraverso la televisione.

Il ritorno in TV di Piero Angela dopo l'ultima edizione di SuperQuark della scorsa estate, rientra nell'idea di servizio pubblico tracciata dalle linee che il nuovo amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha illustrato nelle scorse settimane davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza, presentando il nuovo assetto dell’Azienda, suddiviso non più per canali ma per generi (intrattenimento prime time e day time, cultura, documentari, fiction, cinema e serie, approfondimenti, kids, sport, contenuti digitali).

Piero Angela e i 40 anni di Quark

Piero Angela, 92 anni, è certamente il volto più longevo della Tv ancora in attività. Lo scorso marzo il suo programma più celebre, Quark, ha festeggiato i 40 anni di vita. Una trasmissione evolutasi negli anni insieme al suo pubblico, che ha segnato indiscutibilmente la storia della televisione italiana e ha reso Angela uno dei personaggi più amati dal pubblico, per la sua capacità di raccontare la scienza, la storia e l'arte in una maniera comprensibile e digeribile dai più.