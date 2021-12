Perché Uomini e Donne non va in onda mercoledì 8 dicembre: quando ci sarà la prossima puntata La puntata di Uomini e Donne prevista per oggi, mercoledì 8 dicembre, non va in onda, al suo posto un film per famiglie. Ecco quando andrà in onda il dating show di Canale 5.

Cambio di programmazione per oggi, mercoledì 8 dicembre, su Canale 5: la puntata di Uomini e Donne non andrà in onda per lasciare spazio al film per famiglie Operation Christmas. Mediaset ha deciso di non mandare in onda il programma condotto da Maria De Filippi e cambiare la programmazione al fine di permettere a tutte le famiglie di trascorrere insieme il giorno dell'Immacolata Concezione.

Quando va in onda Uomini e Donne

Il prossimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, è previsto per il giorno successivo: giovedì 9 dicembre 2021 alle 14.45. L'appuntamento sarà atteso da milioni di telespettatori che continuano ad appassionarsi, sia con le storie del trono Classico che con quelle del trono Over.

Al posto di Uomini e Donne va in onda un film di Natale

Al posto di Uomini e Donne andrà in onda il film per famiglie Operation Christmas. Di cosa parla? È la storia di Olivia, madre single che decide di portare i suoi due figli a sciare e sulle piste, farà la conoscenza di un affascinante membro delle forze speciali, Scott McGuigan. I due finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra, ma il militare sarà inviato in una missione proprio a pochi giorni dal Natale. Il film, per la regia di David Weaver, è con Marc Blumas e Tricia Helfer.

Uomini e Donne sarà l'unico programma a non andare in onda nel giorno dell'8 dicembre 2021. Per il resto, infatti, Canale 5 mantiene la sua regolare programmazione. Al termine del film per tutte le famiglie, Operation Christmas, che sostituisce la puntata di "Uomini e Donne", Canale 5 proseguirà come sempre: andrà prima in onda la soap opera turca "Love is in the Air", successivamente andrà in onda una nuova puntata di "Pomeriggio Cinque" con Barbara D'Urso e alla fine del pomeriggio una nuova puntata di "Caduta Libera" con Gerry Scotti.