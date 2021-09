Perché una delle concorrenti del Grande Fratello ha indossato il Burqa Nella terza puntata del Grande Fratello Vip spunta una donna con un abito nero e un burqa. Per la precisione un niqab. Jo Squillo ha spiegato il gesto di solidarietà nei confronti delle donne di Kabul: “In un momento di gioia e leggerezza non ci dobbiamo dimenticare di loro. Dobbiamo creare azioni di libertà”.

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip spunta una donna con un abito nero e un burqa. Per la precisione un niqab. È Jo Squillo. La cantante ha spiegato così la sua scelta ad Alfonso Signorini: "In un momento di gioia e leggerezza, noi donne non possiamo dimenticare le sorelle di Kabul. Dobbiamo creare atti di solidarietà nei loro confronti. Viva la libertà". Poi ha aggiunto: "Massimo rispetto per chi indossa davvero il burqa, ma dobbiamo creare azioni di libertà, non dobbiamo soltanto parlarne".

Jo Squillo con il burqa al GfVip: ecco perché

Jo Squillo aveva già affrontato l'argomento in settimana con il giovane Samy. A lui aveva svelato l'idea di indossare il burqa. Samy aveva spiegato che sua madre indossa il velo, ma senza alcuna costrizione. Era una promessa, quella di Jo Squillo. Il gesto, infatti, lo aveva anticipato nel corso di una intervista al Fatto Quotidiano:

Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne. La mia non sarebbe una provocazione ma gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane. Oltre che un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi.

Jo Squillo tra le favorite al Grande Fratello Vip

Pseudonimo di Giovanna Coletti, nata a Milano il 22 giugno 1962, Jo Squillo è stata una delle cantanti e conduttrici più amate tra gli anni '80 e '90. Si afferma come esponente del punk rock, poi si sposta verso sonorità più dance pop. Il più grande successo è stato "Siamo donne", presentato al Festival di Sanremo 1991 in coppia con Sabrina Salerno. La sua vita personale si sposa con l'attivismo per numerose tematiche, anche per questo non sorprende la scelta fatta questa sera di indossare il burqa. Un'altra tematica attivista che sostiene da sempre, è la causa ecologista.