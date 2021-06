Cambio di programmazione per Rai1. Venerdì 4 giugno, Soliti ignoti – Il ritorno non andrà in onda. I fedelissimi spettatori del programma condotto da Amadeus dovranno rinunciare al consueto appuntamento. Ecco cosa andrà in onda al suo posto, quando verrà trasmessa l'ultima puntata e quali ospiti si metteranno alla prova e tenteranno di assegnare correttamente le identità.

Soliti ignoti lascia spazio a Italia – Repubblica Ceca

in foto: Roberto Mancini

Il quiz condotto da Amadeus lascerà spazio a un evento sportivo. Più precisamente a una partita di calcio. A partire dalle ore 20:30 di venerdì 4 giugno, infatti, Rai1 seguirà la partita Italia – Repubblica Ceca. Gli Azzurri di Roberto Mancini disputeranno quest'ultima amichevole prima che inizino ufficialmente gli Europei di Calcio. Il match si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà possibile seguire Italia – Repubblica Ceca sia in diretta su Rai1 che in streaming su RaiPlay. Vediamo quando tornerà in onda I soliti ignoti.

Soliti ignoti, ultima puntata 5 giugno: ospiti Me contro Te

L'attuale edizione di Soliti ignoti – Il ritorno sta ormai per volgere al termine. Amadeus, infatti, ha annunciato la data dell'ultima puntata. L'appuntamento finale con il programma di Rai1 sarà sabato 5 giugno alle ore 20:35. Nel corso della puntata di giovedì 3 giugno, Amadeus ha svelato gli ospiti che impreziosiranno il gran finale. Si tratta di due personaggi molto amati dai bambini. Nella puntata di Soliti ignoti di sabato 5 giugno ci saranno i Me contro Te, la coppia di Youtuber composta da Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio noti come Luì e Sofì. Ecco quanto dichiarato da Amadeus:

"Noi domani non saremo in onda perché lasciamo spazio alla nazionale di calcio di Roberto Mancini. Torneremo dopodomani con l'ultima puntata de I soliti ignoti insieme ai Me contro Te. Bambini, ragazzi è da non perdere. Buona serata su Rai1".

Il programma, dopo la pausa estiva, tornerà in onda a settembre.