Perché Al Bano e Jasmine Carrisi hanno detto no al Grande Fratello Vip Per mesi, il nome di Jasmine Carrisi è circolato tra quelli che avrebbero dovuto far parte del cast del Grande Fratello Vip 2021. In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, Al Bano ha fatto sapere che la proposta di partecipare al reality era stata fatta anche a lui. Ecco perché padre e figlia hanno rifiutato.

Quello di Jasmine Carrisi è uno dei nomi circolati per primi, quando hanno cominciato a diffondersi le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 6. Per settimane è stata indicata come una delle concorrenti e sembrava ormai certo che avrebbe varcato la porta rossa. Poi, qualcosa è andato storto e la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è sparita dai radar. Come mai non ha più partecipato al reality?

Al Bano e Jasmine Carrisi hanno rifiutato il GF Vip

In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Al Bano ha spiegato che sia lui che sua figlia Jasmine Carrisi sono stati contattati per partecipare al Grande Fratello Vip. Entrambi hanno detto di no, l'artista ritiene che un contesto come quello del reality non sia adatto alla sua personalità. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare che sua figlia ha fatto la sua scelta in totale autonomia:

"A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me. Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori".

La strada di Jasmine Carrisi è la musica

Proprio come il padre Al Bano, Jasmine Carrisi ritiene che la sua strada sia la musica. In un'intervista rilasciata al sito DeaByDay ha spiegato di avere fatto a lungo i conti con pregiudizi e critiche spietate, soprattutto ai tempi della scuola. Così, ha iniziato a sfogarsi con il canto e ha trovato la sua strada, l'unica che al momento sente di voler coltivare: