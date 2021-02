In prima serata su Rai1, martedì 16 febbraio, va in onda il film romantico "Per sempre la mia ragazza", che arriva per la prima volta sulla tv italiana, da quando è uscito negli States nel 2017. L'amore fa da padrone nella storia tra i due protagonisti, interpretati da Alex Roe e Jessica Rothe, ma come ogni film sentimentale che si rispetti, nulla è davvero così semplice come sembra. Scopriamo, quindi, qualcosa in più sulla proposta della tv di Stato per questa prima serata ancora in odore di San Valentino.

La trama

Iniziamo col dire che il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice americana Heidi McLaughlin, i cui protagonisti sono Liam e Josie. Giovanissimi, ma follemente innamorati, i due dopo aver condiviso tanto insieme, decidono di consolidare ancor di più il loro rapporto, promettendosi amore eterno e, quindi, scegliendo di sposarsi. Tutto sembra pronto per coronare il loro sogno d'amore, quando, però, Liam colto da un ripensamento scappa dalla chiesa lasciando al suo destino colei che fino a quel momento era stata la donna della sua vita. Dopo questo evento drammatico per la povera Josie, sarà proprio il fato a fare in modo che le loro strade si incontrino di nuovo.

Trascorsi otto anni, durante i quali Liam è diventato un famoso cantante country, si verifica un evento del tutto inaspettato: un amico comune di Josie e Liam muore e il cantante decide di ritornare nella sua cittadina, dalla quale manca da quel fatidico giorno, per presenziare al funerale. Lì incontrerà la sua ex e da quel momento accadrà l'impossibile, anche risanare una ferita con un amore che, in fin dei conti, mai era stato dimenticato.

Curiosità sul film

Ci sono, a dire il vero, delle piccole differenze con la storia raccontata nel libro. Nel romanzo, infatti, Liam non è un cantante solista come appare nel film, ma fa parte di una band. Nella pellicola è proprio Alex Roe a cantare, infatti ha dovuto esercitarsi e imparare a suonare la chitarra per ricoprire questo ruolo, ma i brani sono totalmente inediti. Come si legge anche nei titoli di coda le canzoni sono attribuibili a Jackson Odell, un ragazzo il cui talento è stato scoperto dalla regista del film, Bethany Ashton Wolf, che sentendolo suonare accanto a casa sua, ne è rimasta stupita, tanto da scegliere ben sei canzoni scritte dall'allora 17enne, come colonna sonora del film.