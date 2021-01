Cillian Murphy è pronto per tornare a vestire i panni di Tommy Shelby nella sesta stagione di Peaky Blinders. I lavori sul finale della fortunata serie Netflix sono stati interrotti in più occasioni per via delle regole stringenti che il governo britannico ha messo in atto durante la pandemia. Tuttavia, il regista Anthony Byrne ha rassicurato i fan, condividendo su Instagram uno scatto dell'amato protagonista subito dopo il taglio di capelli, pronto per fiondarsi di nuovo sul set. "Abbiamo tutti lavorato duramente per tornare al lavoro in un ambiente sicuro, ma siamo pronti".

La sesta stagione di Peaky Blinders sarà l'ultima

Negli scorsi giorni la BBC ha ufficializzato che la sesta sarà l'ultima stagione di Peaky Blinders, in Italia disponibile su Netflix. Lo ha fatto sapere il produttore Steven Knight tramite un comunicato diramato dalla BBC, promettendo non solo un finale col botto, ma anche una nuova prospettiva per la serie tv: "La posta in gioco non è mai stata così alta. Crediamo che sarà la stagione migliore tra quelle realizzate e siamo sicuri che i nostri fantastici fan l'ameranno. Anche se la serie arriverà a un epilogo, la storia continuerà in un'altra forma". La produzione non ha specificato in che forma torneremo a seguire le vicende della famiglia di gangster nella Birmingham degli anni '20, che a questo punto potrebbero proseguire con uno spin off incentrato su uno dei personaggi.

Le riprese di Peaky Blinders ai tempi del Covid-19

La data di messa in onda della sesta stagione di Peaky Blinders non è stata ancora resa ufficiale, ma sembra ormai certo che il capitolo conclusivo della serie verrà rilasciato dalla BBC entro il 2021 e con qualche mese di ritardo sulle altre piattaforme di streaming. D'altronde le riprese ai tempi del coronavirus hanno messo parecchio alla prova la produzione, che ha dovuto più volte interrompere i lavori. Era successo già lo scorso maggio, quando il governo britannico aveva imposto a tutti i membri del cast di mantenere almeno due metri di distanza uno dall'altro. Norme, che inevitabilmente avranno inciso sulla narrazione e sulle performance degli attori. C'è da aspettarsi, a questo punto, che non vedremo scene d'amore, né scontri fisici o incontri ravvicinati.