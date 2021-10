Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro al GF Vip, delusa dall’ex Miss Italia La patron di Miss Italia si scaglia contro l’ex reginetta, colpevole di non aver avuto un atteggiamento molto favorevole nei confronti del figlio Nicola Pisu, inquilino della Casa come lei. Sui social Mirigliani non perde occasione di far notare la sua delusione: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona”.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip fa rumore anche e soprattutto per quello che succede fuori. È il caso di Patrizia Mirigliani, la Patron di Miss Italia che ha criticato aspramente Manila Nazzaro, inquilina della Casa colpevole di non aver permesso al figlio Nicola Pisu di integrarsi al meglio all'interno della Casa. Atteggiamenti ambigui e poco accoglienti, quelli che Nazzaro, ex Miss Italia, avrebbe avuto nei confronti di Pisu.

Manila Nazzaro contro Nicola Pisu

In una conversazione con Soleil Sorge, l'ex Miss Italia l'aveva infatti invitata a desistere dal fare troppo affidamento su Pisu: "Certo che (Nicola) è una brava persona, però per te non può essere un punto di riferimento qua dentro. Perché è un uomo innanzitutto, ha un carattere molto particolare, è molto chiuso e a volte non si rende conto di quello che gli succede attorno. E’ la verità, lo conosco benissimo. E’ una persona eccezionale, so la famiglia, sono affezionata a quel ragazzo ma devo essere onesta nei suoi confronti. Ha dei limiti anche lui“.

Il commento di Patrizia Mirigliani

Parole che Patrizia Mirigliani non ha apprezzato e non ha fatto a meno di sottolineare attraverso il suo account Instagram, dove ha postato un'immagine dinamica di Manila Nazzaro che perde la corona, scrivendo: "“Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona“. Manila Nazzaro è stata l'ultima Miss Italia dello scorso millennio, eletta reginetta di bellezza nel settembre del 1999. Negli anni successivi è stata attrice e conduttrice in diverse circostanze, oltre ad aver preso parte a Temptation Island Vip nelle scorse stagioni.

Nicola Pisu e Soleil Sorge al GF Vip

Intanto è proprio con Soleil Sorge che Nicola Pisu sta stringendo rapporti fitti. "Io me lo sento proprio, sono convintissimo del fatto che mi piace", ha confidato nei giorni scorsi a Davide Silvestri durante uno scambio di confidenze. "Sono i miei sentimenti, non posso farci niente. Non dico di essere innamorato però mi piace molto, quando sto con lei sto bene. Lei lo sa e lo ha detto, ma quindi che devo fare?".