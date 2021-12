Patrick Zaki ospite a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio: “Siamo emozionati” Fabio Fazio annuncia la presenza di Patrick Zaki in trasmissione nella puntata di domenica 12 dicembre, a pochi giorni dalla scarcerazione.

A cura di Andrea Parrella

Patrick Zaki sarà ospite a Che Tempo Che Fa. A pochi giorni dalla scarcerazione dopo 22 di detenzione in Egitto, Zaki sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata del 12 dicembre. Ad annunciarlo è proprio il conduttore attraverso i suoi canali social e quelli della trasmissione, in onda su Rai3 a partire dalle 20: "Siamo davvero emozionati di poter annunciare che Patrick Zaki questa sera sarà a Che Tempo Che Fa", ha scritto Fazio.

Per Patrick Zaki si tratta della prima apparizione televisiva in Italia a pochi giorni dalla scarcerazione. Lo studente era stato imprigionato in Egitto due anni fa, senza un regolare processo, circostanze per le quali Zaki, che aveva trascorso un periodo di studi all'università di Bologna, era stato al centro di una fitta campagna di solidarietà proprio qui in Italia, dove la sensibilità per la vicenda è stata particolarmente accentuata dal triste precedente che ha riguardato Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto tra il gennaio e il febbraio del 2016, dopo essere stato torturato.

La vicenda giudiziaria di Patrick Zaki

Il calvario giudiziario di Zaki non è chiuso. Nonostante i giudici abbiano firmato ieri l’ordine di scarcerazione al termine dell’udienza tenutasi al tribunale di Mansura, lo studente resta sotto processo e rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione, accusato della diffusione di false informazioni attraverso tre articoli giornalistici. Si tratta di un procedimento che potrà tuttavia affrontare da uomo libero visto che, come ha spiegato un suo legale, per lui non sono stati emessi altri provvedimenti restrittivi.

Il messaggio di Zaki per l'Italia

Poco dopo la sua scarcerazione, Zaki aveva ringraziato l'Italia per il sostegno e la solidarietà che hanno tenuti accesi i fari sulla sua ingiusta detenzione: "Sto aspettando, vedrò nei prossimi giorni cosa succede ma voglio tornare in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università", aveva dichiarato da casa sua, aggiungendo anche un pensiero per la sua squadra di calcio, il Bologna. "Viva il Bologna calcio".