Tra gli ospiti musicali della finale di Sanremo 2020 sono saliti sul palco dell’Ariston Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Tra i nomi più importanti della musica leggera italiana, Zarrillo, Fogli e Vallesi hanno cantato sul palco “Cinque giorni”, “La notte dei pensieri”, “La forza della vita” e “Storie di tutti i giorni”. Sketch sul palco di Michele Zarrillo e Fiorello che si rivolge al mattatore del Festival commentando le sue doti canore: "Sai che sei migliorato?". Poi ritorna serio e confessa al pubblico del Festival: "Fiorello è davvero bravo. Oltre a cantare suona diversi strumenti". Paolo Vallesi fa i complimenti alla coppia di conduttori e li invita a resistere: "Ce l'avete quasi fatta".

Vallesi, Zarrillo e Fogli sul palco in attesa della proclamazione del vincitore

Paolo Vallesi, Michele Zarrilo e Riccardo Fogli sono saliti sul palco in attesa della proclamazione del vincitore di Sanremo 2020. Con la gara arrivata alle battute finali, il pubblico del Festival è rimasto in vigile attesa di scoprire il nome dell’artista cui sarà assegnato il Leoncino d’oro che conclude il percorso di questo Sanremo, l’ultimo di Amadeus e Fiorello che hanno annunciato che non torneranno a condurre il Festival il prossimo anno.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2021

Per chiudere in bellezza la quinta serata di Sanremo2021, il direttore artistico Amadeus ha voluto portare con sé sul palco, oltre a Paolo Vallesi, Michele Zarrillo e Riccardo Fogli, anche Umberto Ornella Vanoni che si è esibita prima da sola e in seguito accompagnata al pianoforte da Francesco Gabbani. Sul palco anche Dardust, autore di numerose hit diventate di gran successo. Sul palco anche Alberto Tomba e Federica Pellegrini, la giornalista Giovanna Botteri, Tecla Insolia e Serena Rossi. Sul palco anche Zlatan Ibrahimovic con un monologo e Achille Lauro con l’ultimo quadro del Festival.