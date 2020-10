Nella serata di ieri, 23 ottobre 2020, segnata dalle proteste a Napoli, in seguito all'ipotesi di un possibile lockdown della regione Campania avanzata dal governatore Vincenzo De Luca, e in risposta alla prima serata di coprifuoco, il giornalista di Sky Tg24, Paolo Fratter, è stato aggredito da alcuni manifestanti. Dopo l'aggressione, ripresa anche in diretta, il cronista della nota emittente televisiva ha voluto commentare quanto accaduto.

Con un video messaggio su Twitter, Paolo Fratter ha voluto tranquillizzare tutti coloro che in centinaia, gli hanno dimostrato solidarietà, scrivendogli. Ragion per cui il giornalista ha ritenuto opportuno commentare agli avvenimenti verificatesi a Napoli, senza risparmiarsi nell'elogiare la città, nonostante

Ciao a tutti, un messaggio per dirvi che sto bene innanzitutto, come potete vedere e per ringraziarvi di tutti i messaggi di solidarietà che ho ricevuto, mi ha fatto molto piacere. In quanto a ieri sera, abbiamo cercato di raccontare come sempre cerchiamo di fare a Sky Tg24 quello che ci stava accadendo attorno con serietà e responsabilità. In questo caso si trattava della frustrazione di centinaia di persone scese in piazza per protestare, poi la frustrazione è degenerata in violenza e la violenza deve essere sempre condannata in ogni sua forma. E la violenza non è Napoli. Napoli è una città meravigliosa, accogliente è una città che sa tendere la mano, piena di umanità, di energia, di creatività. Napoli ha un dono. Ho visto tanti commenti anche sui miei profili in queste ore, alcuni non sono accettabili, non abbandoniamoci a giudizi sommari, come tutte le cose belle Napoli è anche molto complicata. Fermiamoci, piuttosto facciamo un passo indietro. Volevo ringraziare e salutare e dirvi che stanno bene, Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli, volevo ringraziarli per il lavoro che hanno fatto ieri sera.