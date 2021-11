Paolo Del Debbio smentisce la sospensione di Dritto e Rovescio: “Sarebbe innaturale” Paolo Del Debbio smentisce lo stop di 50 giorni della sua trasmissione e di Fuori dal coro, accusate di soffiare sul fuoco dei no vax: “Non so niente”.

Paolo Del Debbio ha commentato per la prima volta le indiscrezioni su un possibile stop forzato del suo programma, "Dritto e rovescio", e di quello di Mario Giordano, "Fuori dal coro". Cinquanta giorni di stop, questa la voce rilanciata da TvBlog ieri perché il programma andrebbe a incontrare le istanze dei no vax. A "Un giorno da pecora", Del Debbio smentisce: "Io l'ordine di servizio non l'ho ancora ricevuto. Sarebbe del tutto innaturale fermarsi per così tanto tempo". Poi rivela di avere molte fan: "Mi inviano la biancheria".

Le parole di Paolo Del Debbio

Le parole di Paolo Del Debbio a "Un giorno da pecora": “Sui siti hanno scritto che io e Mario Giordano ci fermiamo per troppo tempo ma io l'ordine di servizio non l'ho ancora ricevuto”. Sui no vax, lui dice:

Io non occhieggio a nessuno, i no vax mi attaccano violentemente spessissimo, ultimamente anche su WhatsApp. Ho fatto la terza dose, sono assolutamente favorevole al vaccino. Io faccio un dibattito, e per farlo bisogna esser in due, non si può fare un talk show con una sola voce. Io faccio parlare tutti ma poi di casa ognuno si fa la sua opinione. Io faccio così, se non vogliono che faccia così lo fa un altro, ci sono tanti conduttori in Italia. […] Sarebbe innaturale perché di solito si finiva a metà dicembre come tutti e si ricominciava dopo l'epifania

Le fan corteggiano il conduttore

Un momento di alleggerimento quando Paolo Del Debbio parla dei numerosi regali e corteggiamenti che riceve dalle fan: “Io corteggiato? Qualcosa avviene, ma sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito. Mi mandano un po' di tutto, cose alimentari, abbigliamento. La cosa più strana che ho ricevuto? Della biancheria intima da donna, rossa, che mi ha inviato una fan…c'erano scritte tante cose, che ora non posso riferire. Ma a me non ha fatto né caldo né freddo, quando sono impegnato io sono impegnato”.