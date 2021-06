Paola Marella è uno dei volti più noti della tv, conosciuta principalmente per i suoi programmi su Real Time che hanno avuto negli anni un grande successo, da "Cerco Casa Disperatamente" all'ultimo che sta per arrivare su Sky Uno e Now Tv, ovvero "Un Sogno in affitto" in cui vedremo la nota esperta di immobili e arredamento aggirarsi per dimore lussuose e, talvolta, anche set cinematografici, accompagnata in questo suo viaggio fino da alcuni personaggi famosi. In un'intervista rilasciata a Panorama, l'agente immobiliare ha parlato anche del suo rapporto con la tv e di quest'anno che ha lasciato i segni, come gli strascichi del Covid che ha contratto questo inverno. La sua notorietà, poi, ha fatto in modo che spesso fosse adocchiata da alcuni programmi tv, in special modo i reality, ma lei ha dato sempre la stessa risposta.

Paola Marella ha sconfitto il Covid

Un programma, quello che sta per arrivare su Sky Uno, che fa assaporare l'estate e la voglia di circondarsi di posti belli e che invoglino al relax, ed è proprio di un relax di cui Paola Marella dichiara di aver bisogno, un periodo che le consenta di rinfrancarsi da un anno particolarmente pesante. Come raccontato su Panorama, ha dovuto superare il Covid-19 e le sue conseguenze:

Dopo un'inverno pesante mi prendo un po' di risposo: purtroppo ho contratto il Covid e nonostante sul momento non abbia avuto sintomi gravi, il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore. Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto. Ma non è stato semplice affrontare tutto da sola: sono stata curata a casa con una terapia, nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e una brava ematologa, sono stata fortunata.

Le proposte dei reality in tv

Dopo un periodo così intenso, però, la nota agente immobiliare non si è tirata indietro di fronte a nuovi progetti che ha portato avanti con entusiasmo e la solita passione e professionalità: "Ogni tappa importante della mia vita è stata segnata da un cantiere diverso" ha rivelato alla testata, ma il suo rapporto con la tv non è cambiato nel tempo, nonostante gli anni trascorsi di fronte alle telecamere. Non è mancata, infatti, la proposta di partecipare a qualche reality: "Me li hanno proposti tutti: dall’Isola al Grande Fratello Vip, ma è qualcosa che non mi sento di fare, non fa parte della mia vita. Mi sentirei fuori luogo: di fatto sono riservata, mi piace stare nel mio mondo, parlare di ciò su cui sono preparata. Non saprei inventarmi televisivamente in maniera diversa".