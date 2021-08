Paola Ferrari risponde a Giampiero Galeazzi: “Sì, sono stata invadente con il mondo degli uomini” Dopo le parole pungenti di Giampiero Galeazzi all’indirizzo di Paola Ferrari, rilasciate a Giancarlo Dotto per il Corriere dello Sport, la giornalista sportiva ha risposto su Instagram all’ex collega: “Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”.

Le parole di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha annunciato l'addio alla Rai dopo i Mondiali in Qatar 2022. Così, Giampiero Galeazzi aveva dichiarato che la conduttrice "monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo”. La replica della conduttrice e giornalista:

Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione :sono stata invadente . Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio . E sono fiera di averlo fatto

Cosa aveva detto Giampiero Galeazzi

Ma cosa aveva detto Giampiero Galeazzi su Paola Ferrari? Frasi molto precise, ecco:

Non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo.

Il "Bisteccone" ha anche criticato l'atteggiamento che l'azienda pubblica ha avuto nei suoi confronti: