Paola Ferrari attacca Dazn: “Cambiare in corsa non è giusto” Nel corso del suo intervento a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Paola Ferrari ha attaccato Dazn: “Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani”. Su Diletta Leotta: “Can Yaman? Non è mai stata con lui”.

Paola Ferrari, storica giornalista Rai, ha attaccato Dazn dopo le notizie di un possibile cambiamento delle condizioni contrattuali. Sull'ormai nota vicenda del "blocco delle due utenze in contemporanea", la giornalista ha le idee chiare: "È gravissimo cambiare i contratti in corso". Puntuale anche l'attacco a Diletta Leotta: "Lei non è mai stata col turco. Lei ha altri amori, però non lo dice. Lo so ma non posso parlare".

L'attacco di Paola Ferrari

Nel corso del suo intervento a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Paola Ferrari ha attaccato Dazn:

Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l'altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l'ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l' avevo dovuto vedere sull'ipad. E ‘una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare.

"Diletta Leotta nasconde gli amori"

Non poteva mancare un affondo anche su quello che è il volto di punta femminile di Dazn, ovvero Diletta Leotta con cui Paola Ferrari ha già avuto diversi battibecchi a distanza:

L'ho vista l'altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c'è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più…Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport…

Il caso Dazn

Dazn è la piattaforma che detiene i diritti TV del campionato di Serie A e che ha deciso di limitare, stando alle indiscrezioni, il doppio utilizzo di uno stesso abbonamento. In pratica, una di quelle soluzioni che è stata la mossa principale per fare abbonamenti a inizio stagione, sarebbe entro fine anno inibita. Si potrà vedere in contemporanea su due dispositivi Dazn solo se appoggiati sulla stessa rete.